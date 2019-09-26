السعودية | اختتام مناورات تمرين "البحر الأحمر 2" في جدة

شكرا لقرائتكم اختتام مناورات تمرين "البحر الأحمر 2" في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي في جدة، الخميس، اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2" بمشاركة القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر المتمثلة في السعودية ومصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن والصومال، إضافة إلى حرس الحدود السعودي، بمساندة من القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك بحضور رؤساء هيئات أركان الدول المشاركة.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، أھمية الاستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر، وأثر ذلك على الأمن الوطني لكافة الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، معتبرا أمن الخليج العربي عمقاً استراتيجيا لأمن البحر الأحمر .

وشدد على أهمية صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري تُمكّن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي، وتوحيد الجھود لتعزيز القدرات البحرية، إضافة إلى إبراز التماسك والتجانس العسكري وصولاً إلى تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، والتنسيق في مجال التعامل مع التھديدات البحرية.

يذكر أن التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2" يشارك فيه عدد من القطع البحرية كالسفن والزوارق والمشاة ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عدة سيناريوهات داخل البحر، والتدريب على الرماية على الأهداف البحرية والجوية، والقفز المظلي الحر بواسطة طائرة السوبر بوما .