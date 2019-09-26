شكرا لقرائتكم سفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت السفارة السعودية في أنقرة من المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة اسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب المدينة، الخميس.
ونبهت السفارة مواطنيها في حالة الطوارئ بالتواصل مع الأرقام التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر.
إلى ذلك، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.
وأدى الزلزال إلى اهتزاز كثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.