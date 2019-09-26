السعودية | سفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها من زلزال اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت السفارة السعودية في أنقرة من المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة اسطنبول بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات التركية بشأن الزلزال الذي ضرب المدينة، الخميس.

ونبهت السفارة مواطنيها في حالة الطوارئ بالتواصل مع الأرقام التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تويتر.

إلى ذلك، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال الذي ضرب إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز كثير من المباني في المدينة التركية، وتسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان.