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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر، الخميس؛ صلاة الميت على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح -رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
أدى الصلاة مع الأمير فيصل، أمراء وعلماء ومسؤولون، وجمع من المواطنين.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:48 PM
عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد اللهأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح"
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر، الخميس؛ صلاة الميت على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح -رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
أدى الصلاة مع الأمير فيصل، أمراء وعلماء ومسؤولون، وجمع من المواطنين.
، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح" ،
المصدر : الخليج 365
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