الارشيف / اخبار السعوديه

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر، الخميس؛ صلاة الميت على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح -رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

أدى الصلاة مع الأمير فيصل، أمراء وعلماء ومسؤولون، وجمع من المواطنين.

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:48 PM

Advertisements

عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر، الخميس؛ صلاة الميت على الشيخ محمد بن عبد العزيز الجميح -رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

أدى الصلاة مع الأمير فيصل، أمراء وعلماء ومسؤولون، وجمع من المواطنين.

الكلمات المفتاحية

، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح" ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "الجميح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا