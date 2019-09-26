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احتفل معلمو ومعلمات برنامج "خبرات 3" في جامعة "سان برناردينو"، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين "#همة_حتى_القمة".
جاء ذلك بحضور عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين وعائلاتهم والأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأميركية.
وشهد الاحتفال عرضًا من الطلاب المبتعثين، جرى الحديث فيه عن المملكة ورؤية 2030، والتراث السعودي، واختتم الحفل بمسابقات وجوائز.
ورفع معلمو "خبرات 3" في جامعة "سان برناردينو"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:47 PM
بحضور المبتعثين وعائلاتهم والأكاديميينشاهد.. معلمو ومعلمات برنامج "خبرات 3" يحتفلون في كاليفورنيا باليوم الوطني
احتفل معلمو ومعلمات برنامج "خبرات 3" في جامعة "سان برناردينو"، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين "#همة_حتى_القمة".
جاء ذلك بحضور عدد من الطلاب السعوديين المبتعثين وعائلاتهم والأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأميركية.
وشهد الاحتفال عرضًا من الطلاب المبتعثين، جرى الحديث فيه عن المملكة ورؤية 2030، والتراث السعودي، واختتم الحفل بمسابقات وجوائز.
ورفع معلمو "خبرات 3" في جامعة "سان برناردينو"؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني.
، شاهد.. معلمو ومعلمات برنامج "خبرات 3" يحتفلون في كاليفورنيا باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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