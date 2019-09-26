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باشرت الجهات الأمنية بالليث، عصر اليوم حادث تصادم بين مركبتين، إحداهما تقودها امرأة، حيث نتج عنه تلفيات وإصابة تعرضت لها السيدة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل؛ وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقودها امرأة، في إحدى التقاطعات على طريق عمرو بن العاص بالليث، نتج عنه تلفيات في المركبتين، وإصابة المرأة مما استدعى نقلها إلى مستشفى الليث العام عن طريق الهلال الأحمر السعودي.
وقد باشر الحادث المرور، بإشراف ومتابعة من مدير مرور الليث العقيد نواف النفيعي.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:43 PM
تعرضت لإصابة ونُقلت إلى مستشفى لتلقي العلاج
باشرت الجهات الأمنية بالليث، عصر اليوم حادث تصادم بين مركبتين، إحداهما تقودها امرأة، حيث نتج عنه تلفيات وإصابة تعرضت لها السيدة، نُقلت على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل؛ وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما تقودها امرأة، في إحدى التقاطعات على طريق عمرو بن العاص بالليث، نتج عنه تلفيات في المركبتين، وإصابة المرأة مما استدعى نقلها إلى مستشفى الليث العام عن طريق الهلال الأحمر السعودي.
وقد باشر الحادث المرور، بإشراف ومتابعة من مدير مرور الليث العقيد نواف النفيعي.
، الجهات الأمنية بالليث تباشر تصادم بين مركبتين إحداهما تقودها امرأة ،
المصدر : الخليج 365
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