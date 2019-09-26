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كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.
والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.
وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.
ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:31 PM
تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلاناتبالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة
كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.
والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.
وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.
ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.
، بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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