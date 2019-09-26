، بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلانات

كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.