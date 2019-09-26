الارشيف / اخبار السعوديه

بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلانات

كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.

بالصور..

بالصور..

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:31 PM

Advertisements

تعملان في 6 دول عربية ومشاهدتهما دون إعلانات

بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف موقع "يوتيوب"، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين، عن إطلاق منصتي YouTube Music، وYouTube Premium.

والمنصتان توفران تجربة مشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق "يوتيوب"، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، ولبنان.

وتحتوي المنصة الأولى على مكتبة واسعة ومتنوعة من الموسيقى الوطنية والفنية، ومصممة لتمكين الناس من الاستماع إلى ما يفضلونه واكتشاف الجديد.

ويمكن الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت أو إعلانات في خلفية الشاشة.

الكلمات المفتاحية

، بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه يوتيوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "يوتيوب" يدشن منصتين جديدتين احتفالًا باليوم الوطني للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا