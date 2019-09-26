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تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا، منذ صباح اليوم (الخميس)؛ حريقاً كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير ولم يسفر عن ضحايا، لكن السلطات التي اتخذت إجراءات لحماية سكان المنطقة، حذرت من أن يتسبب بتلوث في نهر السين.
وأوضح رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران، أن الدخان الأسود المتصاعد من المصنع مرتبط بوجود محروقات.
ولفت "دوران" إلى أن "الدخان بالتأكيد مثير للقلق لكن التحاليل الأولية لم تدل على وجود درجة حادة من السمية في الجزيئات الرئيسة التي نتابعها، وهذا أمر مطمئن".
وأفاد المسؤول الفرنسي، بحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، بأن السلطات أخلت شريطًا عرضه 500 متر حول موقع الحريق.
وطالب السكان القلائل الذين يقيمون في هذه المنطقة الصناعية بالبقاء في منازلهم، بينما طلب من باقي سكان المنطقة بإلحاح الحد من تنقلاتهم.
من جهتها بينت إدارة المنطقة أن العديد من المنشآت العامة أغلقت، مثل المدارس ودور الحضانة في روان و11 منطقة مجاورة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 06:01 PM
تحذير من تلوث نهر السينحريق خطير يلتهم مصنعًا للكيماويات في فرنسا
تشهد مدينة روان بشمال غرب فرنسا، منذ صباح اليوم (الخميس)؛ حريقاً كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير ولم يسفر عن ضحايا، لكن السلطات التي اتخذت إجراءات لحماية سكان المنطقة، حذرت من أن يتسبب بتلوث في نهر السين.
وأوضح رئيس إدارة منطقة النورماندي بيار أندريه دوران، أن الدخان الأسود المتصاعد من المصنع مرتبط بوجود محروقات.
ولفت "دوران" إلى أن "الدخان بالتأكيد مثير للقلق لكن التحاليل الأولية لم تدل على وجود درجة حادة من السمية في الجزيئات الرئيسة التي نتابعها، وهذا أمر مطمئن".
وأفاد المسؤول الفرنسي، بحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، بأن السلطات أخلت شريطًا عرضه 500 متر حول موقع الحريق.
وطالب السكان القلائل الذين يقيمون في هذه المنطقة الصناعية بالبقاء في منازلهم، بينما طلب من باقي سكان المنطقة بإلحاح الحد من تنقلاتهم.
من جهتها بينت إدارة المنطقة أن العديد من المنشآت العامة أغلقت، مثل المدارس ودور الحضانة في روان و11 منطقة مجاورة.
، حريق خطير يلتهم مصنعًا للكيماويات في فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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