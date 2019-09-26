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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، عقب تكليفه مديرًا عامًا للفرع.
وتمنى أمير الرياض التوفيق والنجاح لـ"العسيري" في عمله، مثمنًا جهود منسوبي فرع الهيئة.
أمير الرياض يستقبل المدير الجديد لـهيئة الأمر بالمعروف في المنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، عقب تكليفه مديرًا عامًا للفرع.
وتمنى أمير الرياض التوفيق والنجاح لـ"العسيري" في عمله، مثمنًا جهود منسوبي فرع الهيئة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
05:46 PM
ثمن جهود منسوبي الفرع
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس؛ مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، عقب تكليفه مديرًا عامًا للفرع.
وتمنى أمير الرياض التوفيق والنجاح لـ"العسيري" في عمله، مثمنًا جهود منسوبي فرع الهيئة.
، أمير الرياض يستقبل المدير الجديد لـهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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