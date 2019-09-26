السعودية اليوم / اللجنة المصرية العليا لمياه النيل تناقش تطورات سد النهضة



القاهرة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة المصرية العليا لمياه النيل، اجتماعًا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المعنية بدراسات سد النهضة والمزمع عقدها بالخرطوم خلال المدة من ٣٠ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر المقبل.

وأكدت اللجنة على أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصرى، وأية أفكار أو أطروحات أخرى تسهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد في التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى.

ومن المقرر أن يعقد وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعا بالخرطوم يومي ٤ و ٥ أكتوبر المقبل.

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18:44ت م

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