اليوم الوطني / جمعية (احتواء) الخيرية تحتفل باليوم الوطني في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت الجمعية

وأوضحت سموها أن الجمعية تشارك في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة في هذا البلد المعطاء مع نزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية من خلال إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية لهن ومشاركتهن هذه الفرحة.

من جانبه أفاد المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض محمد القحطاني أن مشاركة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) يأتي دعماً من الجمعية لمرضى للمجمع وامتداداً للشراكة مع المجمع والجمعيات الخيرية غير الربحية.

// انتهى //

18:39ت م

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الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفلت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) بمناسبة اليوم الوطني في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض اليوم بحضور صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفرحان رئيسة مجلس إدارة الجمعية ومنسوبات الجمعية.وأوضحت سموها أن الجمعية تشارك في هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة في هذا البلد المعطاء مع نزيلات مجمع الأمل للصحة النفسية من خلال إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية لهن ومشاركتهن هذه الفرحة.من جانبه أفاد المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض محمد القحطاني أن مشاركة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) يأتي دعماً من الجمعية لمرضى للمجمع وامتداداً للشراكة مع المجمع والجمعيات الخيرية غير الربحية.// انتهى //18:39ت م0243

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