اليوم الوطني / محافظ وادي الدواسر يشهد حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



وادي الدواسر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

شهد محافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، اليوم حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، الذي أقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب.

حيث تجول المحافظ فور وصوله على المعرض الذي أقيم بالمناسبة الذي اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية ، والركن الكشفي الذي تضمن تاريخ العلم الوطني وتقاليده ، والتعليم بين الماضي والحاضر ، والمرسم الحر ، والخيمة الشعبية .

بعد ذلك انتقل الجميع إلى قاعة المسرح حيث عزف السلام الوطني ، ثم بدئ الحفل الثقافي الفني بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ألقى بعد ذلك مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار في كلمته إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة" الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله - .

// انتهى //

18:38ت م

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وادي الدواسر 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسشهد محافظ وادي الدواسر بالنيابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، اليوم حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، الذي أقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية ومنسوبي التعليم، وعدد من الطلاب.حيث تجول المحافظ فور وصوله على المعرض الذي أقيم بالمناسبة الذي اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية ، والركن الكشفي الذي تضمن تاريخ العلم الوطني وتقاليده ، والتعليم بين الماضي والحاضر ، والمرسم الحر ، والخيمة الشعبية .بعد ذلك انتقل الجميع إلى قاعة المسرح حيث عزف السلام الوطني ، ثم بدئ الحفل الثقافي الفني بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ألقى بعد ذلك مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .وأشار في كلمته إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة" الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله - .// انتهى //18:38ت م0242

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