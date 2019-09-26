اليوم الوطني / محافظ الجبيل يرعى احتفالية تعليم المحافظة باليوم الوطني



الجبيل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت مدارس الجبيل اليوم بفعاليات اليوم الوطني 89 بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر ومدير مكتب التعليم بالجبيل معمر الزهراني، ومدير مرور محافظة الجبيل ومديري الإدارات بالمكتب والمدارس وعدد من أولياء الأمور وطلاب المدارس.

واشتملت فقرات الحفل على عدد من الأعمال التي شارك بها معلمو وطلاب مدارس المحافظة ، التي استعرضت مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية، وكلمات تحكي قيم الاعتزاز بالوطن .

كما تجول محافظ الجبيل في المعرض المصاحب للفعاليات والذي شارك فيه طلاب المحافظة بأعمال ولوحات فنية بمناسة باليوم الوطني 89 واستمع لموجز عن معاني اللوحات الوطنية المعروضة من طلاب المدارس .

// انتهى //

18:30ت م

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