اليوم الوطني / الكلية التقنية بالجوف تحتفل باليوم الوطني



سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية بالجوف العديد من الفعاليات والبرامج احتفالاً ياليوم الوطني 89 تحت شعار " همة حتى القمة " .

وقال عميد الكلية علي بن سليم العبدالله في كلمة له : لقد مرت المملكة بعهد مشرق منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله - وحتى عهدنا الزاخر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - ، عادا هذه المناسبة فرصة نستذكر خلالها النعم التي نعيشها .

بعد ذلك انطلقت فعاليات الحفل التي تنوعت بين الشعر والمسابقات الوطنية ، بعد ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن التاريخ المشرق للمملكة منذ نشأتها وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - .

يذكر أن الكلية أقامت عددًا من البرامج خلال الأسبوع ، إضافة لمعسكر كشفي للاحتفال باليوم الوطني الذي تخلله أنشطة وطنية وتطوعية كما تم عمل زيارة للمرضى المنومين ومنسوبي مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف ونزلاء ومنسوبي دار الرعاية الاجتماعية بالجوف والمسافرين بمطار الجوف لتقديم الهدايا التذكارية والورود .

// انتهى //

18:20ت م

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