السعودية اليوم / زلزال ارتدادي بقوة 4.4 درجات في باكستان يؤدي إلى إصابة العشرات



إسلام آباد 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أصيب أكثر من 90 شخصًا بجروح متفاوتة جراء زلزال ارتدادي بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم نفس المنطقة التي شهدت قبل يومين زلزالًا مدمرًا بقوة 5.8 درجات، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال الارتدادي الذي ضرب اليوم كان على عمق 12 كيلومتراً وعلى بُعد 6 كيلومتراً شمال مدينة جهلوم بإقليم البنجاب.

وأفادت مصادر حكومية أن معظم المصابين سقطوا في منطقة "ميربور" القريبة ونقل أكثر من 90 مصاباً إلى المستشفى الحكومي القريب.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان صحفي اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب قبل يومين قد ارتفعت إلى 39 قتيلًا وإصابة 646 شخصًا.

وأضافت أن فرق الإغاثة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال، مع استمرار عملية توزيع المواد الغذائية على المنكوبين.

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18:07ت م

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