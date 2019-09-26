اليوم الوطني / مركز صوير يحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقيم بمركز صوير اليوم، احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية

وبعد أن عزف السلام الملكي ،انطلق الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد الحضور أوبريتا بعنوان " ليلة وطن " ، بعدها القيت مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية.

وأقيم خلال الحفل عددٌ من العروض الفلكلورية الوطنية والعرضة السعودية ، ثم قدم عدد من الفرق الترفيهية و الاستعراضية عروضها المسرحية الموجهة لكافة شرائح المجتمع .

كما قامت البلدية بتنظيم مسيرة وطنية للعلم شارك فيها فريق فرسان صوير بدءً من دوار البلدية وصولاً إلى مقرّ المهرجان .

// انتهى //

17:52ت م

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سكاكا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقيم بمركز صوير اليوم، احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ، نظمته بلدية صوير ، بحضور عددٍ من المسئولين والأهالي .وبعد أن عزف السلام الملكي ،انطلق الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم شاهد الحضور أوبريتا بعنوان " ليلة وطن " ، بعدها القيت مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية.وأقيم خلال الحفل عددٌ من العروض الفلكلورية الوطنية والعرضة السعودية ، ثم قدم عدد من الفرق الترفيهية و الاستعراضية عروضها المسرحية الموجهة لكافة شرائح المجتمع .كما قامت البلدية بتنظيم مسيرة وطنية للعلم شارك فيها فريق فرسان صوير بدءً من دوار البلدية وصولاً إلى مقرّ المهرجان .// انتهى //17:52ت م0229

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