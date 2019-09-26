السعودية اليوم / مدير جامعة جدة يدشن ثلاثة مشروعات للاعتماد المؤسسي وتجويد مخرجات التعليم



جدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم ثلاثة مشروعات للاعتماد المؤسسي, بحضور 120 مشاركاً من المستهدفين بالمشروعات من شطري الطلاب والطالبات.

وألقى معاليه خلال حفل التدشين الذي أقيم بقاعة الجوهرة بالفيصلية كلمة أشار فيها إلى أن تدشين هذه المشاريع الثلاثة يعد البداية الفعلية للمرحلة الجديدة, وهي المرحلة الأهم والتحدي الأصعب لرفع جودة مخرجات الجامعة بشكل جيد لكسب ثقة المجتمع وبما يتوافق مع سوق العمل ومايتطلبه من خصائص ومهارات تتماشى مع تغيرات سوق العمل في العالم, لافتاً النظر إلى نجاح الجامعة في مخرجات السنة التحضيرية وأنه سيكون هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً لتكتمل كافة الأدوار.

من جهته أوضح المشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع, أن المشروعات المُدشنة مشروع الاعتماد المؤسسي بالجامعة, والذي يهدف الى تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك، ومشروع اختيار مخرجات التعليم لمرحلة البكالوريوس, والذي يهدف إلى التحقق من الكفايات التي تم اعتمادها من المركز الوطني للقياس والتخصصات التي لم يتم التركيز عليها في مخرجات التعليم والتي ستسهم في تجويد العملية التعليمية وتوفير فرص أكثر للتوظيف، بالإضافة إلى مشروع مواصفات خريجي جامعة جدة الذي يهتم بمجموعة القيم والمهارات وهوية طالب جامعة جدة ويركز على المهارات الشخصية إلى جانب المخرجات المهنية والأكاديمية.

يُذكر أن حفل التدشين شهد بالإضافة إلى توقيع عقود الاعتماد المؤسسي, تسليم رؤساء اللجان معايير وخطة المشاريع, كما تم تكريم المساهمين والمتعاونين في إنجاح مشاريع الاعتماد المؤسسي وفي مقدمتهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من أعضاء مركز ضمان الجودة من شطري الطلاب والطالبات.

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17:31ت م

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