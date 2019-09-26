اليوم الوطني / سفارة المملكة في جمهورية التشيك تحتفل باليوم الوطني 89



براغ 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وشهد الحفل حضوراً تشيكياً رفيع المستوى في مقدمتهم معالي نائب وزير الخارجية التشيكية مارتن تلابا .

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك نايف بن عبود خلال الحفل كلمة رحب فيها بالحضور , وأعرب من خلالها عن اعتزاز المملكة بهذه المناسبة العظيمة ، رافعا أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو وليّ عهده الأمين– حفظهما الله – وللشعب السعودي، كما عبر عن شكره للحضور على مشاركتهم للسعوديين احتفالهم وفرحتهم بهذا اليوم.

من جانبه ألقى نائب وزير الخارجية التشيكي كلمة أعرب فيها عن تهاني بلاده للمملكة قيادة وشعباً بهذه المناسبة الغالية.

حضر الحفل من الجانب التشيكي حشد من المسئولين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين ورجال الأعمال التشيك، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية التشيك ومنسوبو السفارات الأجنبية ، وجمع من المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية التشيك ، إلى جانب منسوبي السفارة.

// انتهى //

17:14ت م

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براغ 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى التشيك أمس , حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة وذلك في العاصمة التشيكية براغ .وشهد الحفل حضوراً تشيكياً رفيع المستوى في مقدمتهم معالي نائب وزير الخارجية التشيكية مارتن تلابا .وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى التشيك نايف بن عبود خلال الحفل كلمة رحب فيها بالحضور , وأعرب من خلالها عن اعتزاز المملكة بهذه المناسبة العظيمة ، رافعا أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو وليّ عهده الأمين– حفظهما الله – وللشعب السعودي، كما عبر عن شكره للحضور على مشاركتهم للسعوديين احتفالهم وفرحتهم بهذا اليوم.من جانبه ألقى نائب وزير الخارجية التشيكي كلمة أعرب فيها عن تهاني بلاده للمملكة قيادة وشعباً بهذه المناسبة الغالية.حضر الحفل من الجانب التشيكي حشد من المسئولين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين ورجال الأعمال التشيك، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية التشيك ومنسوبو السفارات الأجنبية ، وجمع من المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية التشيك ، إلى جانب منسوبي السفارة.// انتهى //17:14ت م0222

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