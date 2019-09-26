اليوم الوطني / تعليم صبيا يحتفي باليوم الوطني



صبيا 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفت إدارة تعليم صبيا اليوم، بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود، وذلك بمسرح الإدارة.

وأكد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي خلال الحفل أنّ اليوم الوطني يرسخ مكانتنا بين الأمم للتطلع لغد مشرق بالنماء والرخاء، والحفاظ على مكتسباتنا التاريخية، ووحدة الكلمة والصف، وأن يومنا الوطني يعود كل عام ومؤشرات وطننا أكثر نماءً وتحسنا لمستقبل يعد بالخير في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية والتكنولوجية.

وشملت فقرات الحفل قصيدة شعرية، وعرض بعنوان "بقعة ضوء"، وفقرات تعبر عن المشاعر الوطنية بعدد من اللغات قدمها طلاب وطالبات المدارس، كما تم الإعلان وتكريم الفائزين بمسابقات اليوم الوطني في جميع فروعها.

كما تم في ختام الحفل وضع حجر الأساس لمسجد الشهيد يحيى غليس الحدري، وتكريم أبناء الشهداء، وتكريم المشاركين والمشاركات.

// انتهى //

17:00ت م

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