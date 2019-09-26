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ضبط 10 سيارات محملة بـ 12 طنًا من الحطب المحلي في القصيم

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2019-09-26

ضبط 10 سيارات محملة بـ 12 طنًا من الحطب المحلي في القصيم

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم 10 سيارات محملة بنحو 12 طناً من الحطب المحلي، وذلك في عدد من المواقع بمحافظات الاسياح، ورياض الخبراء، والبطين، وعنيزة، والبكيرية، وبريدة، وعيون الجواء.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إحالة المخالفين لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومنها إصدار الغرامات المالية.
وأكدت على مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.
وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.




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