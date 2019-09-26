شكرا لقرائتكم بالأسماء.. جدول مواعيد مقابلات المرشحين لـ وظائف الصحة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

اليوم الوقت رقم الهوية الاسم التخصص الحالة الدرجة الاحد 29-9-2019 8:30-10:30 1093041091 سعد سعود فالح اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 70.12 1048335259 ريان محمد سيف السلمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 69.51 1008453902 نايف سليم سليم اليحيوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 69.5 1013435779 يزيد جمال زكريا حافظ صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 68.8 1090546274 ياسر طاهر بن صالح الحسن صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 68.72 1091741429 علي جمعان بن خيشان الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.62 1081998336 سعد خلف الله عطيف الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.62 1084552908 عمر مستور رديد اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.42 1076721107 مشاري عوض بن شلاق الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 67.18 1082474147 محمد عطيه محمد الرحماني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.97 1086349907 ابراهيم محمد حسن البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.92 1048712275 عبدالعزيز خالد بن عمر العمير صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.44 1089269938 مقرن علي خلوفه الحارثي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.27 1017118397 جعفر بن محمد بن جاسم الحداد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 66.06 1086957790 صالح سعد بن صالح الدحيحى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.92 1090076785 عبدالهادي حسين حاسن الفهمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.67 1074203389 احمد يوسف عوض الرحيلى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 65.5 1074993690 محمد احمد عثمان نسيب صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.98 1094226840 فواز رزق الله عطيه اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.8 1072756875 سالم معيض بن علي لسلوم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.78 1084170974 محمد عبدالرحمن بن محمد الدويغري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.74 1089861122 محمد سعيد بن عبدالله الفرحان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.66 1051002507 سالم خليفه بن هذال الدوسرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.66 1071152225 خالد دخيل الله سعيد العصيمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.44 1086123252 حسن عبدالفتاح بن حسن الرمضان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.38 10:30-12:30 1090993690 وفاء بخيت مسفر الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 71.47 1088157837 روان سعد ابن عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.82 1088546583 شهد هذلول راشد بن عصيل صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.62 1077075081 تهاني علي بن سعد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.6 1091963726 بشرى عطيه بسيس الثعلبي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.52 1044424461 زهراء علي بن حسن آل اخضير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.52 1091337210 وعد مسفر سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.32 1088567936 دلال شارع بن مشعل البقمى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69.02 1088318579 شهد عثمان بن ابراهيم القاشي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 69 1084056447 وعد محمد ابن صالح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.87 1091025914 اريج سعيد خميس الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.72 1081839670 الهنوف محمد صالح البنيان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.66 1091836922 مها احمد سراج السبعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.47 1095395347 أمل مطر هلال الجحدلي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.47 1087391106 نوره عبدالله بن سليمان السلامه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.2 1084715059 زهراء أحمد عبدالله الكبيبي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.18 1099546291 تهاني علي بن مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68.18 1074431840 مروه بنت احمد بن حسين العباد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 68 1083510196 مريم عطيه ابن صالح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.7 1089336885 جواهر سعيد ابن ناصر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.64 1075337509 موده عبدالقادر خضر عصر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 67.26 1085842761 ساره يوسف علي الدعيجي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.82 1100251121 فاتن علي ناصر القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.8 1086723275 احلام اسعد قاسم الفيفي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.78 1066857275 شهره عطيه علي المالكي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66.32 12:30-2:30 1086887997 نواف مساعد عاقص الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.3 1108877604 هاني محمد بن عوض الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.27 1049657057 عبدالعزيز حسن بن سعيد الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 64.26 1078447990 حسن شريده بن صالح العيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.85 1061418883 محمد صالح عمر خشيم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.74 1064321761 عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الملحم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.72 1090291236 مبارك ناصر سعيد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.62 1086240064 مشاري صالح محمد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.48 1082479476 عبدالله مانع بن سالم حيدر صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.44 1086956362 عبدالمجيد حسن محمد البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.42 1081449496 سليمان عبدالله بن سليمان البدير صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.14 1084559630 عبدالمجيد خلف غطيش الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.07 1089899635 فواز عبدالكريم بحلص الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.05 1090599760 عبدالمجيد محمد عمر السبعى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 63.05 1088803273 عبدالعزيز عقيل جبير اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.9 1066672005 احمد حسن بن جاسم آل خميري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.44 1100808110 مازن لفاى عيسى المزيني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.37 1022738379 فايز بن علي بن عثمان الثبيتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.16 1092993292 فيصل عبدالعزيز عبدالهادي المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62.1 1091365781 فهد عبدالله احمد البركاتي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62 1085816948 مازن علي مشني عسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 62 1077606398 ياسر عبدالله بن محمدعلي الانديجاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.97 1090363274 محمد عبدالعزيز سلطان الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.44 1091588655 عبدالله عبدالعزيز بن علي النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.32 1075011039 مجتبى فوزي بن سلمان آل جاسم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.26 2:30- 4:30 1088865611 العنود ناصر ابن زامل الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66 1086190822 فرح سعيد محمد الفواز صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 66 1126040920 فاطمه عايض عبدالله القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.98 1094834155 سميه موسى محمد عوضه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.8 1084200532 بشائر ناصر حمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.78 1091114817 بشائر صالح عزيز القرني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.76 1091808087 جميله خميس بن رديد اليزيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.67 1083118131 فاطمه عبدالله ابن سالم الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 65.52 1096256522 مها محمد علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.84 1079712061 شروق محمد عبدالله الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.82 1087856066 امل عبدالمعين عنيت الله المطيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.74 1092984895 أمل محمد بن علي السبعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.52 1085728481 روان سعيد محسن الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.3 1091912533 أفنان عبدالله بن عوض باقندوان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.27 1085760344 امجاد عبدالله حسن الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.26 1078723598 عقيله حبيب بن محسن آل غانم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.25 1079283741 منال عبدالله ابن علي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.12 1093692836 ساره عمر بن محمد البركاتي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 64.1 1091532620 فاطمه محمد عبدالعزيز النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.82 1087765648 الجوهره احمد بكر البكر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.8 1087405351 بروع محمد بن جمعان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.77 1075359321 نوره عبدالله سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.74 1091595767 ريما عبدالحكيم عبدالمحسن الماضي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.72 1037700836 عائشه عبدالمحسن محمد الدوسري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.6 1092555752 اشواق سعد حسين الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.4 الاثنين 30-9-2019 8:30-10:30 1009133412 فاطمه احمد بن محمد كاظم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 76.84 1094950456 رشا علي ابراهيم حكمي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 70 1068328317 آلاء عبدالله حسن الجرعي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.72 1087986319 المها محمد خالد الحزاب تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.24 1089964272 روان علي محمد سهلي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.22 1099960021 روان محمد بن حمد ال دعير تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.04 1105491359 اروى خالد محمد الحارثي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.02 1095515456 ريم حمود إبراهيم التويجري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 69.02 1091190452 منال ابراهيم محمد دحلان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.8 1095558217 روان خالد بن عويد الرفاعى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.2 1089886517 حنان يحي محمد عطيف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.18 1086542105 سحر سالم احمد المالكي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.06 1023868803 بيان خالد محمدرشاد سقا تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 68.05 1117843464 قمر بندر ظافر الدوسري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.92 1087302806 نسيبه علي محمد ابوهداش تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.9 1094286711 ريم هادي سالم القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.64 1083011898 وجود سعيد بن صالح آل الشيخ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.62 1087625743 يارا أحمد محمود بن علي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.2 1089728230 فاطمه يحي جابر غزواني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.1 1082213271 وجدان عبدالله عثمان النجران تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 67.08 1107437335 هناء محمدالبدري ابوبكر باصهي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.92 1073420885 فاطمه بنت حسين بن علي ال زين الدين تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.58 1091406809 وجدان علي محمد الزهراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.56 1077829800 زهراء حسين بن علي ال زين الدين تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.4 1099030387 مريم عبدالعزيز احمد حجر تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.38 10:30-12:30 1075608958 حامد احمد حامد ابو خشبه تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 65.56 1094326285 يحي محمد حسين مجرشي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 62.58 1094728001 محمد عبدالمحسن بن حميد اللهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 61.25 1081719625 فهد بن رشيد بن فرج المجنوني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 61.16 1091406346 عبدالله زيد بن حسين الانصاري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 59.8 1092473519 راشد صالح باشا الحارثي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 58.32 1098888199 علي عبدالباسط بن توران قاري باى تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 58.15 1096035447 عايد ابوطالب احمد قيسي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 57.26 1084451416 فيصل غرم الله راشد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.75 1088850597 مهاب عبدالله جابر شراحيلي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.58 1094166137 عبدالعزيز طلال بن محمد الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.22 1089342024 سعد احمد سعد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.14 1088260581 عبدالله فيصل بن محمد الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 56.07 1089350282 سعد عبدالرحمن سعد السعدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 55.88 1096985815 ريان طلعت بن عبدالعزيز جستنيه تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 55.87 1091457281 منصور احمد منصور القحطاني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.8 1095307896 اسامه محمد بن حمدان اللهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.47 1092457769 عبدالله ظافر علي الشهري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.26 1088927668 يحي سالم احمد الجابري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 54.1 1089729014 خالد عوض بن صالح المالكي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.97 1081859900 علي سليمان علي الرميح تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.64 1091011351 عبدالرحمن محمد سعد القرني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 53.28 1082108604 طلال علي عبدالرحمن الوهيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.86 1095103873 احمد عدنان بن مسلم الحربي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.5 1108476001 بندر فالح جزاء العتيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.22 12:30-2:30 1088875529 غاده محمد عبدالرحمن العمار وبائيات – نساء مرشح – مطابق 69.22 1087939227 اروى رشيد فهد الفلاج وبائيات – نساء مرشح – مطابق 67.82 1086727045 ريم صخر عبدالله الاحمد وبائيات – نساء مرشح – مطابق 66.72 1095126353 أمجاد مسعود بن حسن الفيفي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 66.2 1089430548 اسماء فالح مصلح المطيري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.64 1088127020 نوره خالد عبدالله الخالد وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.58 1107799411 ساره سليمان بن عويض القحطاني وبائيات – نساء مرشح – مطابق 65.1 1099799189 الهنوف عبدالله عبدالرحمن المشاري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.88 1081134239 عفراء عبدالرحمن عبدالغنى بخارى وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.88 1089178774 شهد محمد علي الحميضي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.7 1087985253 اثير عبدالله عبدالعزيز الدوس وبائيات – نساء مرشح – مطابق 64.58 1095246466 رزان عبدالرحمن محمد الحبيب وبائيات – نساء مرشح – مطابق 63.2 1103643589 رئام محمد سليمان المطوع وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.88 1089671232 ريم عبدالعزيز سعد بن جابر وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.78 1088476658 آيه عبدالعزيز بن عبدالله العوبل وبائيات – نساء مرشح – مطابق 62.16 1104930191 منيره عبدالمنعم احمد بورقه وبائيات – نساء مرشح – مطابق 61.66 1088698103 ملاك عبدالرحمن محماس العتيبي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.9 1103933238 انفال عبدالعزيز بن عبدالله ال بجير وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.4 1085394466 ديمه خالد فهد الصقعبي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.24 1080040122 مرام فؤاد حمد المهيدب وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.1 1085880506 رنده محمد عمر العلويط وبائيات – نساء مرشح – مطابق 60.04 1100073186 أفنان ناصر عبدالعزيز الناجم وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.98 1083417053 رحاب عبدالله برجس المبرك وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.82 1087117758 ماريه عبدالرحمن راشد العمرو وبائيات – نساء مرشح – مطابق 59.62 1085681177 رهام سليمان علي الخريف وبائيات – نساء مرشح – مطابق 58.72 2:30-4:30 1112608938 سالم سليمان على السحاري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 68.18 1097936999 طلال عبده موسى النجعي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 66.92 1100374246 أحمد ابراهيم محمد الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 66.22 1101230009 محمد علي خميس الكربي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 62.16 1093796660 باسم يحيى بن يحيى عكام وبائيات – رجال مرشح – مطابق 62.02 1090834415 فيصل حماد عويض الجابري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.46 1152900815 احمد ناصر محمد خيرات وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.46 1091766970 عبدالعزيز احمد عبدالجبار بصيلي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 61.18 1092835865 حسان ابراهيم محمد عطيه وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.64 1092921558 حسن عادل بن حسن زمزمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.55 1095972368 علي عبدالله محمد بشيري وبائيات – رجال مرشح – مطابق 59.08 1093907911 المهند يحي علي الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 58.52 1091036291 ابوبكر محمد قبع احمد وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.8 1092184074 بدر حسن يحيى الحازمي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.68 1087361265 محمد حسن احمد مجربي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 57.54 1088878903 بندر يحيي جبران قيسي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 56.54 1091440089 تركي سليمان عامر البقيلي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 55.35 1087474480 محمد موسى يحي عداوي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 54.46 1094821731 شبيب عبدالرحمن حمود السبيعي وبائيات – رجال مرشح – مطابق 53.77 1100380938 محمد توفيق بن جميل اليماني وبائيات – رجال مرشح – مطابق 53.77 الثلاثاء 1-10-2019 8:30-10:30 1089738114 ابراهيم عبدالله ابراهيم المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.2 1092606043 علي سالم محمد ابو حاسرة صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.2 1091692697 عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الفراج صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 61.02 1073480491 أحمد جعفر بن حسين آل هاشم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.78 1093243374 عبدالمجيد علي بن صالح الفضل صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.74 1084991031 بجاد محمد هنيدي العلوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.62 1081165845 عبدالمجيد مبارك علي الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.58 1087441588 عبدالله حسن بن عبدالله بوجباره صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.32 1072762238 علي ماجد اسعد السعيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.32 1117620136 ناصر ابراهيم ناصر الغيث صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.04 1089251282 عبدالعزيز حسن موسى الكناني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 60.02 1087077556 محمد سعيد حسين الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.97 1090175520 وليد أحمد علي آل سعيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.58 1105972275 ايمن عبدالله خليف العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.55 1099773101 محمد فاضل عطيه المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.4 1097137424 عبدالله محمد سلطان الفهيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.34 1088614704 عبدالكريم جمعان بن مهوس البجالي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 59.07 1107558577 محسن علي محمد الخيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.96 1076597184 طلال عبدالرحمن ابراهيم المجحدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.74 1080070152 عيد ضاوي بن عيد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.34 1087103972 صالح محمد بن مسمار الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58.22 1087983902 شعيب شعبان عاطف الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 58 1090858547 محمد حسن بن صالح ال غولان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.83 1092467172 مفرح صالح بن يحي العسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.82 1100569035 عصام عبدالعزيز حسن النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.82 10:30-12:30 1085599437 حسن كامل بن عبدالله البوحسن صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.66 1078311386 فارس مسعود بن شمسي المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.46 1094137112 عبدالكريم دباس دايخ العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.25 1081505081 خالد محمد محسن الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 57.1 1086122346 مشعل محمد دخيل الله العلياني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.95 1095445100 ناصر خليل ابن خلف البقار صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.77 1092195229 صالح عبدالرزاق ابن رزقان الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.77 1017391226 عبدالرحمن ظافر بن سالم آل الحارث صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.54 1085325205 سالم فيصل بن حمد العطيش الخالدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.26 1094524632 محمد محفوظ بن ضاعن الجبيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.22 1100808128 عايض لفاى عيسى المزيني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56.07 1092132743 فارس سعد مسلم الحازمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 56 1088270440 محمد عبدالله محمد الحميري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.9 1091721686 عبدالله زاهر احمد العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.7 1084658036 عمر عبدالله بن محمد الصيقل صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.54 1088854243 حيدر حسين بن علي العبدرب الرضاء صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.42 1087009104 مازن قليل عيسى المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.35 1088445240 سليمان عبدالله بن سليمان القويفلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.16 1090522630 ياسين علي بن مهدي الرمضان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.14 1088769045 موسى عوض بن حسن النعيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.02 1075579803 محمد سعيد بن مسفر الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 55.02 1081993311 أديب ابراهيم صالح الوابلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.84 1092410164 أنس علي جابر ال معتق صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.68 1081445551 مساعد مريشيد بن دخيل الله المطيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.6 1084222676 سعيد مشعل جمعان الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.6 12:30-2:30 1078755848 عبدالله طالع بن عبدالله عقيلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.5 1078241781 تركي صويلح مزيد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.48 1079961866 ابراهيم حمدان حماد الجهنى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.32 1088508583 أحمد علي بن احمد عميش صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.2 1095315469 عبدالله صارم بن عبدالله الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.12 1086848981 وهيب احمد محمد شحبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 54.12 1094309109 اسماعيل سلطان سليمان الفهيد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.9 1093394706 ماجد جامع عوض الله المطيرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.62 1091789097 صالح منصور بن علي آل عباس صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.58 1076219409 ماهر محمد حامد الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.56 1104023146 عبدالغني نور فالح الاسعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.42 1092062718 يحي معدي عبدالله عسيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.37 1089765083 مسفر علي محمد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 53.06 1091692945 محمد صالح لافي اللافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.92 1093815031 احمد حمود أحمد المفضلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.87 1097201246 احمد بن عبدالله بن عبدالعزيز حسنين صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.72 1084593589 نواف صالح علي ال رخامي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.52 1089564239 حمد احمد مفنك الهلالي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.45 1074423862 خالد عبيد عبدالله الهويملي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.36 1095003800 خالد محمد بن بريهم الفضلى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 52.22 1096680218 فايز محمد عبدالله الاحمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.68 1092321676 عبدالله علي ابن عبدالله القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.58 1088928070 فيصل علي بن غرامه بن محمد صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.58 1090550722 سعود سعيد بن عساف القاسمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.52 1093345914 بندر سلطان محمد الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51.22 2:30-4:30 1091531218 عبدالرحمن خميس عبدالله الجعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 51 1104023138 مجدي نور فالح الاسعدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.97 1090127117 عادل عمر محمد الجبارين صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.67 1088143316 محمد احمد رده اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.65 1091620367 محمد احمد علي العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.62 1084791357 عبدالله صالح صنيدح الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.55 1086150891 خالد يحي شنان الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.5 1087597314 حسن هاشم بن محمد الصمداني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.47 1089616013 حسن عوده بن حسن الحسناني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.47 1085574265 ثنيان سعد ابن محمد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.42 1096469521 عبداللطيف خاتم بن زايد المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.27 1102416557 سعد دخيل ناجي المطرفي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.26 1085968632 خالد علي حميدى الجلعود صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.18 1088972060 أحمد محمد موسى الفيفي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.14 1093329744 علي سالم ابراهيم الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.1 1087703433 عبدالله يحي محمد العيافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.1 1083284453 يزيد عيد بن عبيد الدوسري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 50.02 1089116063 صالح عبدالخالق ناصر الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.77 1086288063 يوسف سعيد بن عطيه الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.72 1081383018 جمال حمود علي الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.68 1088953367 حسن علي دحمان الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.68 1092749587 ابراهيم خلف ابن ابراهيم الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.57 1099928366 راشد احمد علي الشهري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.57 1088623069 موسى حسن خميس الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.42 1099084970 سعيد عبدالرحمن سعيد الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.28 الاربعاء 2-10-2019 8:30-10:30 1086804406 عبدالعزيز عائض مبروك الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.25 1090301134 محمد علي عيسى الفقيه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 49.22 1083561785 بندر عبدالله عوضه الاحمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.98 1093654208 محمد عائض عميش الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.87 1078957477 محمد عبدالله بن مريع الرحيلي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.64 1088364870 علي محمد على الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.6 1099297325 خالد سعيد محمد الثعلبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.55 1087016034 نواف سعود سالم الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.5 1104819204 بندر سليمان عبدالله ابوملحه صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 48.16 1107867606 تركي مسعود حسين القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 47.46 1085311320 عبدالله مزيد بن علي العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 47.12 1088984552 ريان عياضه معطى العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.97 1080259482 فارس سعد محسن الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.78 1081764290 محمد بركات عبدالله الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.62 1088529209 مبارك حاسن سعيد المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.62 1093037503 علي مرزوق محمد المهداوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.6 1075075307 ابراهيم عبدالله حمود الغانم صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.48 1093826558 محمد احمد عبدالله الزهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.42 1088106974 عبدالله محمد بن عبدالله الشهراني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.38 1104022148 سلطان عبدالله ابن سعد القحطاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.36 1076783420 عبدالعزيز حمد عبيد الرشيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.34 1087246870 منور محسن مبارك الفهمي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.27 1075515427 ابراهيم تركي بن ابراهيم القهيدان صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 46.12 1092778164 حمود محيميد مسفر الحلافي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 45.45 1087181192 يوسف يحي احمد البشري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 45.18 10:30-12:30 1089890642 مشبب محمد بن مشبب ال عبود صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.94 1105520546 تركي سعد فرج العتيبي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.92 1091432730 خالد عطيه قبيح العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.85 1088385693 صالح ابراهيم بن صالح الخلف صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.72 1093604781 عبدالواحد قليل عيسى المالكي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.5 1088199078 محمد صالح محمد العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.4 1091568236 محمد صغير فارع اليزيدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 44.4 1116118314 أمين دخيل بن بخيت العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.97 1093012373 يوسف علي عبيدالله المتعاني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.65 1090826650 جهاد عطيه بن محمد الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.62 1096874274 بدر طامي ظاعن الجبيري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 43.45 1093456505 محمد احمد حامد العامري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.62 1088734577 احمد خالد احمد الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.27 1086489356 صالح عاتق صالح الزنبحي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 42.18 1083422905 حامد رمضان سعدالله الزهرانى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.9 1061852842 عبدالاله متعب جزاء الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.65 1088087265 ياسر سعيد ظافر العمري صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.6 1092863826 زياد سعيد ابن عبدالله العلياني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.45 1088331630 اسماعيل احمد اسماعيل شندي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.32 1088886153 نايف مسفر حبانان الشلوي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.2 1082793256 موسى أحمد بن موسى القرني صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.1 1086626890 عامر عياضه معطى العمرى صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 41.02 1091373777 مشاري خالد زيد الحارثي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.9 1079539647 يزيد فهد مبارك الحربي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.76 1088059306 عبدالعزيز صالح علي الغامدي صحة عامة – رجال مرشح – مطابق 40.67 12:30-2:30 1092303781 ريه مهدي محمد النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.3 1089326928 ليلي عبدالله حسين سمسم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.28 1091068088 رحاب عبدالله عامر الاسمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.18 1083345874 امل غايب حسن الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.15 1096724594 بشرى محمد ابن عوضه الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.07 1084263860 منى سعيد ابن علي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.07 1108026137 ندى حماد بن سلطان الغموي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 63.05 1082170885 سعديه هادي علي النعامي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.94 1082526185 روابي محمد بن عبدالله آل خضير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.94 1096431828 زهور درويش بن محمد الثعلبى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.77 1085423661 امل علي بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.6 1065340570 امنه احمد عبدالله ربيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.52 1091484160 هياء عبيد علي آل السريحه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 62.16 1095028195 بشاير عبدالرحمن ابن صالح الغامدى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.85 1090893619 ريوف عبدالرحمن سالم الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.65 1093042438 بشاير عبدالله سعيد الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.46 1047649791 سحر عبدالرحمن محمد الحمدان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.4 1092464906 نوره رده علي الحاتمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.37 1118219433 أمجاد محمد بن عبدالله الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.35 1077047379 رحمه محمد بن عماش العنزي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.34 1083982957 ريم علي ابن محمد العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.22 1098404419 عليه ابراهيم بن سعيد الشمراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.17 1083866564 أروى علي بن صالح الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 61.02 1079187249 رناد خالد بن محمود لبني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.71 1090464924 جميله فالح علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.64 2:30-4:30 1088719867 امل محمد جبار الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.6 1078400858 سجى سعيد بن سعد حسين صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.48 1090885607 بشاير عبدالله جوهر الجوهر صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.42 1089551723 نوال مسفر ناصر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.4 1067769826 بدريه سعيد حسن الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.34 1099042085 أمل جبران مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.32 1086655071 اسراء محمد زبير محسن العيدروس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.18 1098353731 هاجر سعيد بن محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.06 1093610481 شموخ محسن علي السيد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60.02 1080750944 ابتهال مبارك مريع القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60 1080739129 أزهار عبدالله محمد محمد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 60 1092265188 بسمه احمد علي آل وظفان صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.66 1078402722 شموخ عبيد سالم الحربي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.66 1088425721 ساره عبدالله علي الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.42 1081261701 اميره محمد حسن بريق صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.34 1064189754 نداء عبدالله ابراهيم خياط صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.3 1083686996 ايمان محمد علي الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.27 1090688894 هند فائز بن محمد الحارثي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.2 1090284405 رفال احمد حسين ضمد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.1 1096199847 عهود سعد مسعود الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 59.1 1093730438 بشاير عبدالرحمن الحسين النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.9 1102891700 ابتسام سعد بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.8 1085591426 سلوى عبدالله فايز العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.58 1084642261 سراء سعييد سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.56 1092045358 عائشه سعيد ابن مسعود القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.54 الخميس 3-10-2019 8:30-10:30 1084816840 مزون خالد علي القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.42 1108538941 مجد محمد يحي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.38 1084271830 فوزيه محمد بن هادي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.38 1090713981 ابرار علي قاسم أسماعيل صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.36 1080476888 أمل يحي منيع عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.26 1077101382 فاطمه حسين حمد المري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.26 1092627965 وجدان علي احمد النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 58.05 1113226433 ميرا محمد بن وقيان القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.98 1086404496 اميره خزام سعيد ال رويبع الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.98 1093436630 سعداء علي مطلق النعيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.97 1088114218 أمجاد ناصر محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.96 1078899216 شرعاء مفلح سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.86 1103722482 امل فنيس محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.82 1085580965 أشواق سعيد محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.74 1097927758 سماهر عبدالله محمد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.7 1085833570 أبتهال محمد سليمان عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.64 1088119522 أمجاد ناصر بن محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.56 1119825568 عائشه ظافر علي مسفره صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.54 1086967930 اسماء عبدالناصر ابن عبدالمجيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.52 1086805510 مشاعل محيسن شاكر الفهمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.45 1099639567 شهد سعيد موسى الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.35 1091238376 رهف سعيد سعد الشهرانى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.3 1095269492 وجدان سالم محمد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.28 1080580317 ليلى محمد بن سعيد المطيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.2 1083438059 مرام محمد علي الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57.02 10:30-12:30 1089107468 أمجاد مسفر عوض آل المونس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 57 1089216590 ساميه علي سعيد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.72 1118719739 سلطانه بحني محمد الحسني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.57 1087127369 غاده سلطان راجح الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.55 1084056827 عزه علي ابن سعيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.47 1084828670 صفيه ابراهيم جابر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56.08 1088807852 ريم ابراهيم علي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 56 1086219225 امال عبدالله عثمان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.72 1101506762 اثير موسى مبارك عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.6 1082088053 صالحه عبدالله محمد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.6 1085728127 ساره عبدالخالق شباب الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.52 1092034790 نوره راجح عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.35 1082661362 عزيزه عبدالرحيم بن اسلام بو صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.1 1090534775 روان ظافر علي العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 55.02 1079250781 رحمه علي سعيد ال هشام صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.86 1091470763 لطيفه علي يحيى حمدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.64 1071487258 ساميه محمد محمد علي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.54 1076035805 اريج علي سعيد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.48 1068721792 عبديه علي سعيد آل جنادي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.46 1097789778 روان سعيد بن محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 54.08 1100447257 حسنه رده رداد اليزيدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.95 1087655997 تهاني مرعي مديني السيد صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.8 1089076481 هند علي بن سعيد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.77 1090868637 محسنه عبدالله علي القرني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.64 1084519279 فاطمه محمد بن احمد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.45 12:30-2:30 1071246969 مي سعد سيف القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.18 1085038360 امل ضيف الله محمد الاحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 53.02 1095336572 تالا محمد زاهر عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.94 1090022276 جواهر علي جابر حربي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.86 1082573526 اسراء نوري بن علي آل ادهيم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.7 1082093160 نوف عبدالله محمد الراعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.46 1078192174 سجى سعد حامد الاحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.44 1106049354 زهراء يحي احمد الحاتمي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.37 1083203685 نوف أحمد بن علي عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.36 1079279889 نوره سعيد ابن مبارك القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.16 1084380813 أروى عبدالرحمن بن احمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 52.1 1090752914 هديل سلطان ابراهيم العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.96 1094934807 أبتسام محمد سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.66 1097997009 امل ظافر علي الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.56 1082970417 أثير مسفر ابن عبدالله الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.4 1089013542 يسرى سعيد احمد القثردي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 51.1 1085746327 بشاير رفدان سفر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.98 1104157134 البندري منيس بن ظافر الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.82 1093171310 نور علي مديني العسافي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.62 1086599071 غاده محمد مبارك العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 50.18 1094111133 آلاء محمد علي علي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.86 1097515124 عفاف رزقان ناصر بارقي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.84 1082795863 مشاعل سعد خالد العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.74 1103716237 منيره عبيد احمد الصعب صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.57 1075635076 ميسون عبدالله بن علي ابوعله صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.56 2:30-4:30 1100081759 امل سعيد ناصر آل غنوم صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.48 1082527977 شيماء فهد بن عبدالله الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.22 1088320021 ندى احمد عايض الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.1 1082625623 سلمى محمد سعد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.1 1091077535 منال عبدالهادى بن عبدالله الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 49.02 1087472450 زهراء محمد سعيد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.5 1092398872 وفاء سعيد احمد تهامي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.37 1081433904 بيان هادي محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.24 1090391473 بشرى ناصر محمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.2 1088335979 أميره محمد ابن سعد الكثيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 48.02 1080922501 منال سالم سعيد الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.92 1087606008 شروق صالح ابن غرامة الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.67 1081326389 بسمه عبدالله محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.64 1087174155 وعد عوض محمد الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.42 1087901078 بسمه رزق الله سعدان قيسي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 47.18 1092905247 أمل محمد علي العمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.92 1090804814 عهود علي محمد البارقي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.77 1093242624 اثير احمد سعيد القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 46.1 1088624596 أثير علي بن عثمان الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.7 1088543143 أسماء احمد علي العسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.68 1081206763 البندري علي بن زيد الشغرود صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.68 1085514105 أفنان احمد سعيد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.64 1094121249 غاده ضيف الله صالح الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.2 1096594237 هند عبدالله نعمان الجبيرى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 45.18 1083785160 نوره شافي بن ضاوي الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.75 الاحد 6-10-2019 8:30-10:30 1083901973 عفاف درهوم عمر الحارثي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.7 1114226945 غزل حسن بن محمد الفقيه صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.67 1091719854 ربى احمد بن بكر نجار صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 44.62 1086248158 مرام محمد سعيد القصير صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 43.9 1081426767 رحاب علي محمد الشهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 43.26 1090897552 رغد عبدالله بن علي الوادعي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 41.28 1093326278 جواهر محمد بخيت الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 41.17 1083857316 شروق خلوفه يحي الأحمري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 40.36 1089849382 عطره علي محمد الشديدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.76 1089282063 سديم أسعد احمد الشريحي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.6 1111602841 أثير محمد ابن علي الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 39.56 1080716143 هند عبدالله عبدالرحمن الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 37.52 1084249075 ابتسام حسن بن عبدالله العسيرى صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 37.22 1087556476 رنيم جبار بن محمد الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 36.97 1096114762 نوره محمد بن عبدالله القحطاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 36.45 1082274042 سمر احمد صالح الشهري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 35.86 1084793361 البتول عبدالرحمن معيض الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 35.62 1091108421 شيماء غرم الله رجب الزهراني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 30.42 1075582435 دنيا محمد جابر العبدلي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 28.65 1098560905 نجود احمد ابراهيم عباس صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 28.05 1064071002 فاطمه عبدالله على العمشاني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 6.94 1086647169 عائشه علي احمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.78 1107684787 ابتسام يحى بن محمد مشعط صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.29 1104415516 مشاعل معدي محمد عسيري صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 4.25 1102680954 مرام حسن رده المزيني صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 3.01 10:30-12:30 1083856524 مشاعل بنت ناجي بن عبدالمحسن الحنابي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 2.9 1093163572 عواطف عبدالله بريعص الغامدي صحة عامة – نساء مرشح – مطابق 2.45 1085378998 يحيى ابراهيم بن قاسم خرمي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.2 1092754041 أروى احمد بن مشبب القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.2 1095020168 نوف عبدالاله بن عبدالله اللهيبي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.2 1086868807 افراح لفاء محسن المطيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66.1 1082383298 بيان عبدالرحمن بن سلمان العيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 66 1099150128 العنود موسى محمد الزهراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.96 1085723979 ابتهال عبدالله محمد العرف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.94 1115711762 هديل احمد منصور الحسني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.9 1088793300 اسيل عبدالمحسن بن علي الرشيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.86 1091649002 آلاء عبدالرحمن عبدالعزيز العقيل تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.8 1095886709 رهام عبدالحكيم بن عبدالله بن عبيد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.8 1095365134 عسله محمد ابن علي القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.38 1100042835 لينا محمد عبدالله الراجح تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.26 1096413420 هديل ابراهيم احمد النعمان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.24 1074924257 فاطمه منصور بن حسن المساعد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.18 1092283645 منال عبدالله علي عسيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.16 12:30-2:30 1091385656 أمنه محمد احمد مضوي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.02 1100032414 منى موسى عبدالله العبدالعزيز تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 65.02 1090007343 روان ناصر ابن منصور القحطانى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.98 1080972258 غلا محمد بن ابراهيم شاجري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.96 1089668188 روان وليد خالد طاهر تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.9 1047137300 زينب بنت علي بن حسن البوحمد تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.86 1078908561 نوره ابراهيم بن محمد الملحم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.84 1086290309 هيا حمود عبدالمحسن الخلف تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.84 1085044665 غيداء عبدالله علي الحميدي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.7 1057151233 زهره سعيد بن عوظه العمري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.6 1090384403 منيره سلطان مسفر القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.54 1087652416 منال عثمان محمد الشمراني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.5 1048399032 زينب عبدالكريم بن محمد الكاظم تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.4 1088511678 دعاء بنت محمد بن محسن المطوع تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.4 1088011778 شذى علي سفر الشهري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.35 1086622733 زهراء علي بن أحمد الصائغ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.28 1100694874 نوف عبدالله عبدالرحمن بن شايق تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.26 1087832927 نوران ايمن بن محمد سعيد حريري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.12 1066360932 سميه مصطفى قاسم ال عبدالله تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.12 1089094674 تهاني هادي بن دليم القحطاني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.1 1096971328 وجود بوحي حمد كريري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.06 1100319878 رقيه علي حسن حدادي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 64.06 1075595247 أروى عبدالرحمن محمدصالح جمعه تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.97 1089895120 عبير عبدالرحمن هجهوج العطوي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.9 1086925938 خلود حسن عبدالغني القرني تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.86 2:30-4:30 1087889885 نوف جميل محمد المطيري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.86 1083338788 سلمى سيف بن علي الغازي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.82 1097999112 نوف زين احمد زربطان تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.8 1101655122 آسيا عباس محمدطاهر هوساوى تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.75 1098004227 نوره عبدالعزيز احمد الجريسي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.7 1085977708 شموخ محمد عبدالله آل محفوظ تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.7 1084680469 مناى صالح فريح العتيبي تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.68 1087579460 مشاعل عبدالله سعد الدوسري تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.58 1047703895 اسماء سالم سهيل باوزير تثقيف صحي – نساء مرشح – مطابق 63.58 1095014484 فاطمه سويلم بن عبدالعزيز السويلم وبائيات – نساء مرشح – مطابق 57.16 1080256553 هيام زيد حمود القصير وبائيات – نساء مرشح – مطابق 57.02 1120295504 نورة عبدالرحمن عبدالله الشثري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 56.64 1094425079 سميه مضحي مطلق العنزي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 56.34 1038722714 سعاد محمد منصور مطشش وبائيات – نساء مرشح – مطابق 53.46 1080955014 بشاير خليل معيض المطيري وبائيات – نساء مرشح – مطابق 50.7 1084493012 ندى عبدالعزيز محمد الحويل وبائيات – نساء مرشح – مطابق 48.32 1083018224 العنود باسم عبدالله نقلي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 39.38 1126169471 منال ثاني محمد العنزي وبائيات – نساء مرشح – مطابق 37.1 1092817806 مهند عبدالحميد محمد سناري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.87 1090857135 عبدالرحمن سعد بن مسري العتيبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.47 1094263298 خالد عبدالهادي بن مريزيق القثامي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.27 1088648165 محمد بادع بن عيد السبيعي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.26 1080645235 عبدالله سعيد سعد الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 50.22 1088021181 بدر خلف محفوظ الحساني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 49.95 1080403437 عبدالعزيز احمد ابن علي الغامدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 49.74 1087353601 محمد عبدالقادر بن نواوي جنبي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.75 1084568300 عبدالله مانع بن مهدي اليامي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.5 1090324128 ابراهيم علي ابراهيم العياضي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.2 1088076789 طلال احمد سعيد الغامدي تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 52.02 1094381942 فيصل عبدالرحمن موسى بن طعيس تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.72 1098417015 احمد سعد بن علي الزهراني تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.7 1089282071 عبدالرحمن سحيم حسن الدوسري تثقيف صحي – رجال مرشح – مطابق 51.54

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