“البيئة” تضبط 10 سيارات محملة بـ 12 طنًا من الحطب المحلي في القصيم

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم، 10 سيارات محملة بنحو 12 طًنًا من الحطب المحلي، وذلك في عدد من المواقع بمحافظات الأسياح، ورياض الخبراء، والبطين، وعنيزة، والبكيرية، وبريدة، وعيون الجواء.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم إحالة المخالفين لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومنها إصدار الغرامات المالية، مؤكدة مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين،

وشددت على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.