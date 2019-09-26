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النائب العام يبحث مع رئيس هيئة حقوق الإنسان أوجه التعاون المشترك

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض، اليوم الخميس، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية الرامية لحفظ حقوق الإنسان، واستعراض ما يجري تطبيقه أثناء العمل الجنائي من ضمانات كفلها النظام لأطراف الدعوى الجنائية.

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