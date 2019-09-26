عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. تحت شعار “لمدة 14 يومًا العروض…

عروض كارفور الأسبوعية أطلقت تحت شعار “إلحق على العروض الأكبر والأوفر ولمدة ١٤ يومًا من كارفور بين ٢٦ محرم و٩ صفر “، أحدث عروضها الأسبوعية بتخفيضات هائلة على الأسعار وخصومات كبيرة تصل إلى 50% على مختلف السلع والمنتجات المطروحة للبيع في كافة فروع كارفور في أنحاء المملكة، وشملت الخصومات لعروض هذا الأسبوع المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية وشاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، وفي هذه المقال نعرض صور لأحدث عرو ض كارفور من المجلة الأسبوعية مبين فيها سعر السلعة بعد الخصم ومقداره.

عروض كارفور السعودية الأسبوعية

14 يوم من العروض الأكبر والأوفر

نشرت شركة كارفور العالمية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” صور من مجلتها الأسبوعية للسلع والمنتجات المطروحة للبيع وأرفقتها بتعليق “إلحق على العروض الأكبر والأوفر ولمدة ١٤ يومًا من كارفور بين ٢٦ محرم و٩ صفر “، وهي كما يلي:

Advertisements

عروض كارفور السعودية اليومية

لا تقتصر كارفور السعودية على طرحها للعروض الأسبوعية وحسب ولكنها تطرح عروضًا يومية بأسعار مخفضة وحسومات منافسة تشجيعًا لعملائها والاستمتاع بلذة التذوق، فيرجى متابعتنا بشكل مستمر لنطلعكم على كل جديد في عالم عروض كارفور السعودية اليومية والاسبوعية.