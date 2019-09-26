أخبار الضمان الإجتماعي| طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

تعتبر المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية، والهدف منها تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، وتشمل لأصحاب المشمولين المعاشات الضمان الاجتماعي وغيرهم، كذلك لأصحاب الوظائف ولكن قيمة دخلهم الشهري قليله بسبب التقاعد أو خلافة تمنعهم من الحصول على الضمان الإجتماعي، ولا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ 30 ألف ريال سعودي لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج، وجاء هذا ضمن مشروع رؤية المملكة 2030م

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

يتساءل الكثير من المواطنين حول توقيت إيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي، قامت المملكة بتحديد مواعيد مفتوحة لأصحاب الحاجة من المقطوعة ، يجب أن يقدم الشخص على طلب المساعدة ويتم صرف بحد أقصى 20 يوم من تاريخ التسجيل بها.

شروط تقديم طلب المساعدة المقطوعة

لا من بد من توافر الشروط التي تم تحديدها من قبل الضمان الإجتماعي، لتأكد إن كانوا في احتياج حقيقي لهذه المساعدات أم لا لكي يتم توريعها بشكل عادل بين المواطنين وشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للاستفادة من مساعدة المقطوعة سعودي الجنسية.

يتم صرف مساعدة المقطوعة لمن أعمارهم فوق 35 عاماً.

أن يكون المواطن لا يشمل معاشات الضمان الإجتماعي.

صحة البيانات من أجل مطابقتها مع الجهات الرسمية.

طريقة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المستفيدين عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وكانت قد أعلنت الوزارة أنه يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لضمان الإجتماعي من هنا