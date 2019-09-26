شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق خدمات إلكترونية جديدة للمناحل عبر منصة «زراعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة من الخدمات الإلكترونية للنحالين ومنتجي العسل عبر منصة «زراعي»، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأشارت «البيئة» إلى أن الخدمة الجديدة تمثلت في ترخيص «تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل)»، والذي تندرج تحته أنشطة عدة هي: مناحل الأفراد «ثابتة ومتنقلة»، ونحال «مزاولة المهنة»، ومشروع تربية النحل وإنتاج العسل.

ودعت الوزارة النحالين ومنتجي العسل إلى سرعة التسجيل في منصة «زراعي» وتحديث بياناتهم للاستفادة من هذه الخدمات، التي سيكون لها أثر كبير في تنظيم هذه المهنة والمحافظة على الثروة النحلية، وتوفير عامل الجهد والوقت في إصدار التراخيص، مؤكدةً وجود مهلة 3 أشهر للتسجيل في المنصة تنتهي في 1441/5/1، مشددةً على أن الاعتماد بعدها سيكون للتراخيص الإلكترونية المسجلة في المنصة فقط، ولن يعتدَّ بالتراخيص الورقية السابقة.