شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 سيارات محملة بـ12 طناً من الحطب المحلي في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم 10 سيارات محملة بنحو 12 طناً من الحطب المحلي، وذلك في عدد من المواقع بمحافظات الأسياح، ورياض الخبراء، والبطين، وعنيزة، والبكيرية، وبريدة، وعيون الجواء.

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وأوضحت الوزارة، أنه تمت إحالة المخالفين لاستكمال الإجراءات اللازمة، ومنها إصدار الغرامات المالية.

وأكدت مواصلة جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220.