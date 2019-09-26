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وفاة مبتعث سعودي غرقاً في أمريكا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

لقي المبتعث السعودي شرف الهاشم (24 عاما) أمس (الأربعاء) حتفه غرقا بإحدى البحيرات الأمريكية، حيث كان يمارس كرة القدم برفقة زملائه بالقرب من البحيرة.

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وقال علوي الهاشم «شقيق الفقيد» إن أخاه يدرس في سنته الأخيرة لنيل البكالوريس في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو، مضيفا أن الفقيد من أهالي بلدية الجارودية بمحافظة القطيف، حيث اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ أثناء محاولته التقاط الكرة التي سقطت في مياه البحيرة، مشيرا إلى أن أصدقاءه اتصلوا بالشرطة للإبلاغ عن اختفاء «شرف»، مؤكدا أن الشرطة بعد عمليات بحث استطاعت استخراج الجثة من قاع البحيرة، حيث نقل من فوره إلى مستشفى «مترو هوسبيتال» لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر أن سفارة المملكة العربية في الولايات المتحدة تواصلت مع الأسرة لإبلاغها بخبر الوفاة، مضيفا أن العائلة على اتصال مستمر مع المستشفى لإنهاء الإجراءات الرسمية وإعادة جثمان الفقيد إلى المملكة ليدفن في مسقط رأسه، متوقعا وصول الجثمان إلى المملكة خلال اليومين القادمين.

وأشار إلى أن الفقيد غير متزوج، ولديه 4 أشقاء (مصطفى، علوي، حسين، فاطمة).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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