شكرا لقرائتكم خبر عن خميس مشيط: مستفيدون يتسلمون مفاتيح وحدات الإسكان التنموي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (ابها)

سلّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيط الشيخ مسعود بن حسين سحنون وبمشاركة جمعية منازل بمنطقة عسير عددا من الوحدات السكنية للأسر المسجلة في الجمعية، التي وفرتها وزارة الإسكان عبر برنامج الإسكان التنموي.

ويعد البرنامج إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً في المجتمــع من المساكن، وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق حاجاتهـم، وذلك من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو التشييد والبناء أو الوحدات السكنية التابعة للوزارة المتوفرة في جميع مناطق المملكة، حيث سادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة بعد تسلمها مفاتيح الوحدات السكنية المسلمة لهم، رافعين الشكر للقيادة، ولكل من ساهم في هذا العمل.

وأكد الشيخ سحنون أن هذه المبادرات ليست بمستغربة على قيادتنا، التي دائماً ما تتلمس حاجات المواطنين وخصوصاً ذوي الحاجات والأسر الفقيرة، مضيفاً أن التسليم للوحدات السكنية مستمر، رافعاً الشكر لهم على هذا الدعم السخي، شاكراً فرع وزارة الإسكان بمنطقة عسير وجمعية منازل على هذه المبادرات المباركة التي خففت كثيراً من معاناة الأسر الأشد حاجة.