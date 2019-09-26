شكرا لقرائتكم خبر عن 50 وظيفة شاغرة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، توفر 50 وظيفة شاغرة على برامج التشغيل للسعوديين والسعوديات من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

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وأوضحت المدينة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً عبر بوابة التوظيف الإلكتروني على الرابط https://careers.kacst.edu.sa اعتباراً من يوم الأحد 30 محرم 1441 الموافق 29 سبتمبر 2019، ويستمر لمدة 5 أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات الهندسية والتقنية والإدارية والفنية.

ودعت المدينة الراغبين لشغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة إلى الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.

وتهدف المدينة من خلال إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع حاجاتها في المجالات العلمية والإدارية والفنية المساندة.