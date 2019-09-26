شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يبحث الاستعدادت لـ«معرض جدة للكتاب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

رأس محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة لبحث الاستعدادات والأعمال المناطة بالجهات الحكومية والخاصة، لانطلاق المعرض في دورته الخامسة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 14 - 24 ربيع الآخر 1441 الموافق 11 - 21 21 ديسمبر 2019 على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية.

واطلع خلال الاجتماع على عرض تضمن الخطط المتواصلة والمكثفة التي تسبق تدشين المعرض، ومنها دور النشر المشاركة في المعرض والبالغة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، كما اطلع على عناصر التجديد والتنوع في هذه النسخة المتوقع أن تكون الأميز والأكبر عن النسخ السابقة للمعرض باستقطاب 350 ألف عنوان في شتى أوعية المعرفة، لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

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وأكد الأمير مشعل بن ماجد تشريف الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ورعايته لهذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يرسخ مكانته المحلية والعربية والعالمية ويكفل لهذا الحراك الثقافي الاستمرارية، ومراعاة التجديد في تقديم المحتوى والرقي بمستوى المنتج الثقافي.

وأشار إلى أهمية التحضير الجيد من الجهات المعنية استعداداً لإطلاق هذا المعرض، الذي يتربع على مساحة على مساحة إجمالية تبلغ 30.000 متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي، ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب، مبرزاً تكثيف الجهود والتفاني في العمل لإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة، واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

وأضاف الأمير مشعل أن المعرض يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى، وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي، وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة، متوقعاً حصد هذه التظاهرة الثقافية أعداداً كبيرة من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، خصوصا أنه يراعي الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع، بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والإقبال على الكتاب.

ودعا أطياف المجتمع والمهتمين بالحركة الفكرية والمعرفية لزيارة المعرض، الذي تستمر فعالياته على مدى 10 أيام، موجهاً شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، لمتابعة هذا الحدث وإنجاح رسالته بالصورة التي ترقى لمخزون محافظة جدة الحضاري والثقافي.