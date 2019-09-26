شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من الدماغ يعيد الحركة لأطراف مريضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إعادة الحركة لمريضة، بعد نجاحهم في استئصال ورم بالدماغ عن طريق مدخل خاص عن طريق عمل فتحة في الجمجمة بدقة عبر استعمال مجهر جراحي متطور مخصص لجراحة المخ والأعصاب، حيث تم إزالة الورم بشكل كامل دون مضاعفات لتعود بعدها الحركة للأطراف بشكل كامل ولله الحمد.



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