شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الإمارات للفضاء لـ«الخليج 365»: نقود مع السعودية الجهود العربية في مجال الفضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد لـ«الخليج 365» مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي أن شعب دولة الإمارات والمنطقة انتظر لحظة وصول أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية طويلاً، وذلك بعد سنوات من العمل المتواصل والتدريب المكثف، إذ يؤكد مع وصوله أن العرب قادرون، ولديهم مع ما يكفي من المقدرات والمؤهلات للمشاركة في البحوث العلمية العالمية، على متن أحد أكثر المختبرات العلمية تميزاً، ألا وهي محطة الفضاء الدولية.

وأعرب الأحبابي عن فخره بأن يسير ابن الإمارات هزاع المنصوري على خطى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي كانت معه انطلاقة مسيرة العرب في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، ليستكمل هذه المسيرة الذي تدخل مرحلة نوعية جديدة عنوانها المنافسة على المراكز المتقدمة في السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، في ظل الدعم الكبير الذي يجده القطاع الفضائي بشكل عام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين تقودان الجهود العربية في هذا المجال.

يذكر أن هزاع المنصوري يعد أول رائد فضاء إماراتي يدخل محطة الفضاء الدولية، وينضم إلى قائمة رواد الفضاء الدوليين، وبهذا أضاف المنصوري اسم الإمارات إلى لائحة الدول الـ19 التي وطئت أقدامهم محطة الفضاء الدولية، كما سيحفل برنامج عمله على مدى 8 أيام بتجارب علمية منها تأثير الجاذبية الصغرى.