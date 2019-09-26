السعودية | انهيار سقف بناية بجدة.. والدفاع المدني يحرر 3 عالقين

شكرا لقرائتكم انهيار سقف بناية بجدة.. والدفاع المدني يحرر 3 عالقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية بمحافظة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى احتجاز 3 أشخاص بين الأنقاض.

وتمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ الثلاثة، بينما وفر فريق من الهلال الأحمر العلاج اللازم لهم في الموقع.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ وفرق التدخل في حوادث الانهيارات باشرت في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحد عن انهيار سقف بداخل بناية بحي العمارية. وقد أشار البلاغ أيضاً لوجود محتجزين تحت الأنقاض لم يستطيعوا الخروج لمنطقة آمنة.

وأضاف سرحان: "سارت الفرق نحو منطقة البلاغ ولديها كافة المعلومات المتوفرة لدى مركز العمليات الموحدة، وتم إسنادها بعدد من فرق الإنقاذ وفرق التدخل في حوادث الانهيارات، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية من الهلال الأحمر والأمانة والكهرباء والدوريات الأمنية والمرور".

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وأضاف سرحان: "مع وصول الفرق اتضح أن المبنى يتكون من دورين أحدهما سكني والآخر تجاري، وشيّد الدور الأول بالخرسانة المسلحة، بينما جاء الدور الثاني المكون من 22 غرفة مأهولة بالسكان (العزّاب) بتصميم شعبي الإنشاء. واتضح للفرق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها واحتجز تحت الأنقاض 3 رجال من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً".

وأكد المتحدث أن "الفرق تمكنت من رفع الأنقاض وإخراج المحتجزين. وقد أصيب أحدهم برضوض بسيطة. وتم الكشف عليهم في الموقع من قبل فرق الهلال الأحمر، وجميعهم بحالة صحية جيدة، ولم تستدعِ حالتهم نقلهم إلى المستشفى".

وأوضح أن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث تحت الأنقاض، خشية أن يكون هناك محتجزون آخرون، ومع نهاية أعمال البحث تم التأكد من عدم وجود أي أشخاص غير من تم إنقاذهم وعددهم ثلاثة رجال.

وأشار سرحان إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قبل الدفاع المدني، تمت المباشرة بالتحقيق في الحادثة. كما تم طلب خبراء من "لجنة المباني الآيلة للسقوط"، وإخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها حفاظاً على سلامة القاطنين.