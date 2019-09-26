، تعرف على تفاصيل الأحكام الصادرة على خلية ال14 : قتل الاول والثاني .. وسجن وإبعاد لل12 الآخرين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائياً بحق 14 متهما جميعهم سعوديي الجنسية ماعدا المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والمتهم الثاني عشر (سوداني الجنسية) وذلك بعد ثبوت ادانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436هـ أثناء تاديتهما عملهما في دورية أمنية وشروع المتهمين الاول والثاني في استهداف احد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الامن العاملين في نقاط أمنية متفرقة وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن وتصوير المتهم الثاني لعملية تنفيذ الجريمة وتأييد بعضهم لتنظيم داعش الإرهابي والتستر على الجريمة وعدة تهم متفرقة.
وقد قررت المحكمة قتل المدعى عليهما الاول والثاني تعزيراً لقاء ما ادينا به ، كما قررت سجن المدعى عليه الرابع عشر بمدة 15 سنةً وسجن المدعى عليه الخامس مدة 11 سنةً وسجن المدعى عليه الثالث عشر مدة 9 سنوات وسجن المدعى عليه السابع 8 سنوات ، وسجن المدعى عليهم الثال والمتهم التاسع والمتهم العاشر والمتهم الثاني عشر لكل واحد منهم مدة 5 سنوات مع ابعاد المدعى عليه الثاني عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه وسجن المدعى عليه الثامن مدة 4 سنوات و 6 اشهر ، وسجن المدعى عليه الرابع والمتهم الحادي عشر مدة 4 سنوات لكل واحد منهما ، مع ابعاد المدعى عليه الحادي عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه وسجن المدعى عليه السادس ثلاث سنوات.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 05:49 PM
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائياً بحق 14 متهما جميعهم سعوديي الجنسية ماعدا المتهم الحادي عشر (سوري الجنسية) والمتهم الثاني عشر (سوداني الجنسية) وذلك بعد ثبوت ادانتهم في اغتيال رجلي أمن في عام 1436هـ أثناء تاديتهما عملهما في دورية أمنية وشروع المتهمين الاول والثاني في استهداف احد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الامن العاملين في نقاط أمنية متفرقة وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن وتصوير المتهم الثاني لعملية تنفيذ الجريمة وتأييد بعضهم لتنظيم داعش الإرهابي والتستر على الجريمة وعدة تهم متفرقة.
وقد قررت المحكمة قتل المدعى عليهما الاول والثاني تعزيراً لقاء ما ادينا به ، كما قررت سجن المدعى عليه الرابع عشر بمدة 15 سنةً وسجن المدعى عليه الخامس مدة 11 سنةً وسجن المدعى عليه الثالث عشر مدة 9 سنوات وسجن المدعى عليه السابع 8 سنوات ، وسجن المدعى عليهم الثال والمتهم التاسع والمتهم العاشر والمتهم الثاني عشر لكل واحد منهم مدة 5 سنوات مع ابعاد المدعى عليه الثاني عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه وسجن المدعى عليه الثامن مدة 4 سنوات و 6 اشهر ، وسجن المدعى عليه الرابع والمتهم الحادي عشر مدة 4 سنوات لكل واحد منهما ، مع ابعاد المدعى عليه الحادي عشر خارج البلاد بعد انتهاء مدة سجنه وسجن المدعى عليه السادس ثلاث سنوات.
، تعرف على تفاصيل الأحكام الصادرة على خلية ال14 : قتل الاول والثاني .. وسجن وإبعاد لل12 الآخرين ،
المصدر : الخليج 365
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