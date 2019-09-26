، شاهد.. المسرح الروماني بسبت العلايا يستقبل احتفال "بلقرن" باليوم الوطني ،

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تصوير: محمد منصور- سعيد القاسمي: رعى محافظ بلقرن الدكتور عبد الرحمن آل حامد، احتفال محافظة بلقرن بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بشارع الإبداع والمسرح الروماني بسبت العلايا، مساء الأربعاء.
ودشَّن "آل حامد" أركان المرسم الحر، ومجموعة "89" مبادرة للدوائر الحكومية والجمعيات، بعدها انطلقت مسيرة الدوائر الحكومية والخيالة وجابت شوارع المحافظة.
وأشاد المحافظ من على منبر المسرح الروماني بشيبانة، بالعهد المبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وجرى عرض أفلام وثائقية بهذه المناسبة وألقيت القصائد الوطنية.
تلا ذلك أوبريت للمنشدين عبد العزيز بن وهّاس، فهد القرني، جمعان الحارثي، شارك فيه الأهالي بأداء فلكلور العرضة الشعبية، واختُتم الحفل بفقرة الألعاب النارية.
ورفع محافظ بلقرن الدكتور عبد الرحمن عبد الله آل حامد، أسمى آيات الحب والتقدير والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، باليوم الوطني.
ولفت إلى أن الجميع متفقون على تنفيذ رؤية 2030، ومشيدًا بالتلاحم الكبير بين القيادة المباركة والشعب الوفي.
من جهته عبر رئيس بلدية بلقرن المهندس عبد الله عائض آل دلبوح، عن تجديد العهد على الولاء لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده، باسمه ونيابة عن زملائه منسوبي بلدية بلقرن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأكد رئيس بلدية البشائر المهندس خالد بن مغدي الوادعي، أن هذا اليوم فرصة في الاحتفاء بالوطن والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية، والاحتفاء بهذا العرس الوطني الغالي على قلوب كل أبناء المملكة.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 05:45 PM
المحافظ يرفع التهاني لخادم الحرمين وولي العهدشاهد.. المسرح الروماني بسبت العلايا يستقبل احتفال "بلقرن" باليوم الوطني
تصوير: محمد منصور- سعيد القاسمي: رعى محافظ بلقرن الدكتور عبد الرحمن آل حامد، احتفال محافظة بلقرن بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، بشارع الإبداع والمسرح الروماني بسبت العلايا، مساء الأربعاء.
ودشَّن "آل حامد" أركان المرسم الحر، ومجموعة "89" مبادرة للدوائر الحكومية والجمعيات، بعدها انطلقت مسيرة الدوائر الحكومية والخيالة وجابت شوارع المحافظة.
وأشاد المحافظ من على منبر المسرح الروماني بشيبانة، بالعهد المبارك لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وجرى عرض أفلام وثائقية بهذه المناسبة وألقيت القصائد الوطنية.
تلا ذلك أوبريت للمنشدين عبد العزيز بن وهّاس، فهد القرني، جمعان الحارثي، شارك فيه الأهالي بأداء فلكلور العرضة الشعبية، واختُتم الحفل بفقرة الألعاب النارية.
ورفع محافظ بلقرن الدكتور عبد الرحمن عبد الله آل حامد، أسمى آيات الحب والتقدير والتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، باليوم الوطني.
ولفت إلى أن الجميع متفقون على تنفيذ رؤية 2030، ومشيدًا بالتلاحم الكبير بين القيادة المباركة والشعب الوفي.
من جهته عبر رئيس بلدية بلقرن المهندس عبد الله عائض آل دلبوح، عن تجديد العهد على الولاء لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده، باسمه ونيابة عن زملائه منسوبي بلدية بلقرن، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأكد رئيس بلدية البشائر المهندس خالد بن مغدي الوادعي، أن هذا اليوم فرصة في الاحتفاء بالوطن والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية، والاحتفاء بهذا العرس الوطني الغالي على قلوب كل أبناء المملكة.
، شاهد.. المسرح الروماني بسبت العلايا يستقبل احتفال "بلقرن" باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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