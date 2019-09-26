موعد صرف المساعدة المقطوعة – رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب

نقدم لكم متابعينا الكرام كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة حيث نتيح لحضراتكم رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة والتي يبحث عنها الكثيرون حاليا لمعرفة الموعد الخاص بصرف المساعدة المقطوعة لمستحقي الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية من الفئات المخصص لهم مبالغ لصرف المساعدة المقطوعة.

نرصد لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة حول صرف المساعدة المقطوعة عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي خصصت رابط مباشر يسهل عملية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو السجل المدني.

المساعدة المقطوعة

خصصت المساعدة المقطوعة لمساعدة فئات منسوبي وزارة العمل من مؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل منهم سواء من تم شمولهم بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من كانوا على رأس العمل أو ذوي الدخل الشهري المنخفض من التقاعد أو خلافه حيث يشترط ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ 30 ألف ريال لكل حالة وفقا للضوابط المحددة لكل برنامج.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

عملت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على نشر بعض الشروط الخاصة للتسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب أو رقم هوية المستفيد من خلال موقعها الرسمي حيث توضيح كافة التفاصيل وفقا للشروط التالية:

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أن يكون المتقدم مواطن سعودي الأصل

أن يكون عمر المتقدم اكبر من 35 عام

راتب المتقدم يجب أن يكون أقل من قيمة المساعدة المقطوعة

المتقدم غير شامل في معاشات الضمان الاجتماعي

الفئات المستحقة

أسر الشهداء والجرحى

المطلقات والأرامل

الاسر ذوات الدخل المنخفض

الأسر التي غاب عنها عائلها لأكثر من عام

صرف المساعدة المقطوعة

من المقرر أن يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خلال الفترة القادمة والتي يتم إعلانها عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الرابط الرسمي المباشر لذلك

رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للشهر المقرر برقم الطلب من خلال الرابط التالي من هنا