بالصور: انهيار سقف مبنى بجدة وإنقاذ 3 أشخاص احتجزوا تحت الأنقاض

أنقذ رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة صباح اليوم (الخميس)، ثلاثة يمنيين احتُجزوا تحت أنقاض مبنى بحي العمارية بمنطقة البلد.

وباشرت فِرَق الإنقاذ، بلاغًا ورد لمركز العمليات الموحّد عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية، وجاء في سياق البلاغ وجود محتجزين تحت الأنقاض لم يتمكنوا من الخروج إلى مناطق آمنة.

وتبين أن المبنى مكون من دورين سكني تجاري حيث شُيِّدَ الدور الأول بالخرسانة المسلحة، بينما الدور الثاني شعبي الإنشاء

واكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الانقاذ شاهدت انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين ٥٥ إلى ٧٥ عامًا.

وأشار “سرحان”، إلى أن الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، لافتًا إلى إصابة أحدهم برضوض، موضحًا أنهم جميعًا بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع.