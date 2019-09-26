شهدت أحد المسارحة، في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الخميس، جريمة قتل مروعة ضحيتها سيدة تعمل ممرضة، على يد زوجها.
وطعن الجاني زوجته حتى أرداها قتيلة، وبعد تنفيذ جريمته تواصل مع شقيقها، وأخبره بفعلته.
وأوضحت مصادر أنه أثناء خروج الجاني من منزله، اصطدم بالسيارة بإحدى البنايات المهجورة ليلقى مصيره على الفور.
ولم تصدر أي جهة رسمية ملابسات الواقعة حتى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل فور صدورها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يقتل زوجته الممرضة في أبوعريش بجازان.. وعندما استقل سيارته للهروب كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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