︎

. شهدت ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الخميس حادثة قتل مواطن لزوجته (الممرضة) في إحدى قرى أبوعريش. ‏وبحسب مصادر 《المرصد》أن الجاني باغت زوجته بطعنه أردتها قتيلة في منزلهما وبعد تنفيذ جريمته تواصل مع شقيق المجني عليها وأخبره بجريمته وأن ابناءه في ذمته.

و استقل الجاني سيارته وغادر منزله ليصطدم بإحدى البنايات المهجورة ويلقى مصرعه على الفور .

وذكرت مصادر أن الجاني ، كان قد أقدم على قتل زميله سابقاً ، وقد أفرج عنه بعد تنازل أهل الدم .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يقتل زوجته الممرضة في أبوعريش بجازان .. وعندما استقل سيارته للهروب كانت المفاجأة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.