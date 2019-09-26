اليوم الوطني / جدرايات شاطئية بطول 100م بتعليم ينبع



ينبع 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد العقيبي أمس, على شاطئ كورنيش ينبع المعرض الفني الذي أقامته وحدة تطوير المدارس "بنين" بتعليم ينبع احتفاء باليوم الوطني يرافقه عدد من القيادات التربوية.

وتجوّل الدكتور العقيبي والضيوف في أرجاء المعرض الذي احتوى على أعمال ومشاركات مدارس تطوير, والتي تضمنت أكثر من 50 لوحة فنية و 40 مجسمًا ولوحة للوطن بقلم المواطن جعلت على شكل جدارية وأركان للرسم الحر.

وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين بتعليم ينبع خضر الرفاعي أن المعرض أقيم على جداريات بمساحة تزيد عن ١٣٤ م٢ تضمنت لوحات تحكي التطور التاريخي والحضاري للمملكة العربية

وأضاف الرفاعي أن أركان المعرض جذبت الزائرين لكورنيش ينبع للاحتفال باليوم الوطني، مشيرًا إلى أن العديد من الزائرين قد سطروا مشاعرهم في مجالات الكتابة والرسم والتلوين على جدارية القلم الحر تعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له ومشاركتهم غيرهم هذه الفرحة الغامرة التي سيقضونها بسعادة مع أهلهم وأقاربهم ويستذكرونها ويختزلونها في ذاكرتهم.

// أنتهى //

16:46ت م

0209



ينبع 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد العقيبي أمس, على شاطئ كورنيش ينبع المعرض الفني الذي أقامته وحدة تطوير المدارس "بنين" بتعليم ينبع احتفاء باليوم الوطني يرافقه عدد من القيادات التربوية.وتجوّل الدكتور العقيبي والضيوف في أرجاء المعرض الذي احتوى على أعمال ومشاركات مدارس تطوير, والتي تضمنت أكثر من 50 لوحة فنية و 40 مجسمًا ولوحة للوطن بقلم المواطن جعلت على شكل جدارية وأركان للرسم الحر.وأوضح مدير وحدة تطوير المدارس بنين بتعليم ينبع خضر الرفاعي أن المعرض أقيم على جداريات بمساحة تزيد عن ١٣٤ م٢ تضمنت لوحات تحكي التطور التاريخي والحضاري للمملكة العربية السعودية في سنوات نهضتها المتعاقبة، وخصص أحد أركانه للمواهب الفنية من طلاب مدارس تطوير، حيث أقيم مرسم حر يحوي رسوماتهم بهذه المناسبة وممارساتها لهم أمام الحضور، مبينًا أن الفعالية تستمر حتى اليوم الخميس تزامنًا مع احتفالات الوطن.وأضاف الرفاعي أن أركان المعرض جذبت الزائرين لكورنيش ينبع للاحتفال باليوم الوطني، مشيرًا إلى أن العديد من الزائرين قد سطروا مشاعرهم في مجالات الكتابة والرسم والتلوين على جدارية القلم الحر تعبيراً عن تجديد الولاء والانتماء له ومشاركتهم غيرهم هذه الفرحة الغامرة التي سيقضونها بسعادة مع أهلهم وأقاربهم ويستذكرونها ويختزلونها في ذاكرتهم.// أنتهى //16:46ت م0209

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / جدرايات شاطئية بطول 100م بتعليم ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.