اليوم الوطني / محافظ محايل المكلف يستقبل منسوبي وطلاب مدرسة الشهداء بمناسبة اليوم الوطني الـ89



محايل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

التقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي, بمكتبه بالمحافظة اليوم، عدداً من منسوبي وطلاب إبتدائية ومتوسطة مدرسة الشهداء بحي المعش، حيث قدموا التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 من خلال العديد من الكلمات والقصائد الوطنية.

ورحب المحافظ المكلف بهم, معرباً عن فخره واعتزازه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة الذي شهد أعظم وحدة تاريخية في العصر الحديث قادها بكل كفاءة واقتدار الملك الموحد عبد العزيز -رحمه الله-, وقدر عاليا المنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في خدمته حتى أصبح لهم مكانة كبيرة بين الأمم.

//انتهى//

16:45ت م

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