اليوم الوطني / مدير تعليم ينبع يرعى احتفال إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني



ينبع 27محرم 1441هـ الموافق 26سبتمبر 2019م واس

رعى مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم حفل إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، والذي أقيم على مسرح الإدارة، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من قادة الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب.

بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بقص شريط الافتتاح للمعرض الفني الذي أقامته الإدارة ممثلة في النشاط الفني ـ بنين وبنات ـ جاء بعنوان « وطن الهمم » ، وتجول الدكتور العقيبي والحضور على مقتنيات المعرض وأركانه وما حواه من أعمال، واستعرض اللوحات الفنية التي تحكي الانتماء وحب الوطن. ثم بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم بعدها ألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالحضور ثم حمد الله على ما منَّ الله به على هذه البلاد من الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة .

واشتملت فقرات الحفل على عدد من الأعمال التي شارك بها معلمو وطلاب مدارس المحافظة ، ثم عرض مرئي للوطن يحاكي مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية، ثم مشاهد تمثيلية تدعو إلى القيم والاعتزاز بالوطن .

// انتهى //

16:45ت م

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