اليوم الوطني / سفارة المملكة لدى الاتحاد السويسري تحتفي باليوم الوطني الـ 89



بيرن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري ، حفل استقبال في العاصمة السويسرية بيرن بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور كبار مسؤولي الدولة من وزراء ونواب وزراء، إضافة إلى السلك الدبلوماسي من سفراء ودبلوماسيين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المضيفة وعدد كبير من الإعلاميين.

وفي بداية الحفل ألقى سمو السفير كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن ترحيبه بضيوف الحفل، مشيرا فيها إلى أن وحدة المملكة من أهم المكاسب الوطنية التي عمل من أجلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، مبينا أن ما نراه اليوم من تقدم بخطى ثابته نحو تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030 لهي خارطة طريق لعمل دؤوب لتحقيق هدف إستراتيجي ينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، لذلك فاليوم الوطني ذكرى لقراءة تاريخ بلادنا من خلال الرؤية الطموحة التي يشارك في تحقيقها كل سعودي.

وأشار سمو الأمير منصور بن ناصر إلى أن بلادنا في هذا اليوم وتحت ظل "قادتها الحكماء" تخطط وتنفذ وتحلم وتحقق أحلامها وتعد وتفي بوعودها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية كافة وتسعى إلى استقرارها، كما أن عجلة الإصلاح تدور بسرعة وتزيل عن طريقها كل معوقات التنمية النوعية.

ونوه سموه إلى عمق العلاقات

وفي نهاية الحفل قدم سموه للحضور جزيل الشكر والتقدير على تلبيتهم دعوة السفارة ومشاركتهم الاحتفال في اليوم الوطني.

// انتهى //

16:36ت م

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بيرن 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري ، حفل استقبال في العاصمة السويسرية بيرن بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بحضور كبار مسؤولي الدولة من وزراء ونواب وزراء، إضافة إلى السلك الدبلوماسي من سفراء ودبلوماسيين للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة المضيفة وعدد كبير من الإعلاميين.وفي بداية الحفل ألقى سمو السفير كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن ترحيبه بضيوف الحفل، مشيرا فيها إلى أن وحدة المملكة من أهم المكاسب الوطنية التي عمل من أجلها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، مبينا أن ما نراه اليوم من تقدم بخطى ثابته نحو تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030 لهي خارطة طريق لعمل دؤوب لتحقيق هدف إستراتيجي ينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، لذلك فاليوم الوطني ذكرى لقراءة تاريخ بلادنا من خلال الرؤية الطموحة التي يشارك في تحقيقها كل سعودي.وأشار سمو الأمير منصور بن ناصر إلى أن بلادنا في هذا اليوم وتحت ظل "قادتها الحكماء" تخطط وتنفذ وتحلم وتحقق أحلامها وتعد وتفي بوعودها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية كافة وتسعى إلى استقرارها، كما أن عجلة الإصلاح تدور بسرعة وتزيل عن طريقها كل معوقات التنمية النوعية.ونوه سموه إلى عمق العلاقات السعودية السويسرية التي تعكسها الزيارات الناجحة التي قام وسيقوم بها الساسة من كلا البلدين وما نتج عنها من تعاون واتفاقيات في مجالات عدة لتؤكد متانة هذه الصداقة وإلى سعي المملكة للوصول إلى ما تصبو إليه من التقدم والانفتاح على دول العالم كافة بما يخدم البشرية أجمع.وفي نهاية الحفل قدم سموه للحضور جزيل الشكر والتقدير على تلبيتهم دعوة السفارة ومشاركتهم الاحتفال في اليوم الوطني.// انتهى //16:36ت م0204

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