اليوم الوطني / موقع تيماء العسكري يحتفى بيوم الوطن الـ 89



تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظم موقع تيماء التابع للقوات البرية الملكية

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بمسيرة الهجن والخيالة و المركبات العسكرية, و عرضاً عسكرياً متحركاً للأفراد, بعدها ألقى قائد موقع تيماء كلمة أكد فيها على أهمية هذه المناسبة ودورها في تعميق الحب والولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة, مشيراً إلى أن هذه الأيام من كل عام يعبِّر أبناء الوطن عن عظيم تقديرهم وإجلالهم لملحمة البطولة التي قادها المؤسس الحكيم _رحمه الله _ ورجاله واستطاعوا بفضل الله تعالى التغلب على جميع التحديات والصعوبات نحو توحيد وبناء دولة يشار إليها بالبنان في كل المحافل الإقليمية والدولية, سائلًا الله في الختام أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يديم علينا الأمن والأمان ويرد كيد الأعداء .

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت أوبريت وطني وعرض مرئي قدمته مدرسة الأبناء عن توحيد المملكة, وقصائد شعرية وعرضاً للفنون الشعبية جسدت حب الوطن .

// انتهى //

16:34ت م

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تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظم موقع تيماء التابع للقوات البرية الملكية السعودية بالمنطقة الشمالية الغربية اليوم، احتفالاً بيوم الوطن 89 للمملكة تحت شعار " همة حتى القمة " بحضور قائد الموقع العميد ركن مقبول عواد العازمي، وعدد من الضباط والأفراد ومنسوبي مدرسة الأبناء بتيماء وطلابها، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتيماء.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بمسيرة الهجن والخيالة و المركبات العسكرية, و عرضاً عسكرياً متحركاً للأفراد, بعدها ألقى قائد موقع تيماء كلمة أكد فيها على أهمية هذه المناسبة ودورها في تعميق الحب والولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة, مشيراً إلى أن هذه الأيام من كل عام يعبِّر أبناء الوطن عن عظيم تقديرهم وإجلالهم لملحمة البطولة التي قادها المؤسس الحكيم _رحمه الله _ ورجاله واستطاعوا بفضل الله تعالى التغلب على جميع التحديات والصعوبات نحو توحيد وبناء دولة يشار إليها بالبنان في كل المحافل الإقليمية والدولية, سائلًا الله في الختام أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وأن يديم علينا الأمن والأمان ويرد كيد الأعداء .بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت أوبريت وطني وعرض مرئي قدمته مدرسة الأبناء عن توحيد المملكة, وقصائد شعرية وعرضاً للفنون الشعبية جسدت حب الوطن .// انتهى //16:34ت م0202

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