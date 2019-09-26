اليوم الوطني / انطلاق مهرجان ليالي هداج بمحافظة تيماء



تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري أمس , فعاليات مهرجان " ليالي هداج " ، والذي يأتي بإشراف لجنة التنمية السياحة بالمحافظة , وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام, وذلك في موقع بئر هداج التاريخي بتيماء.

وشهد مقر المهرجان خلال يومه الأول إقبالًا كبيرًا من الأهالي وزوار المحافظة استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة ضمت فقرات مسرحية ومسابقات ترفيهية وأناشيد وطنية، وغنائية بعنوان " ملحمة الحضارات " ، وعرضا للفنون الحرفية والشعبية وركنا للمنتجات الزراعية والمحاضرات الثقافية, والتي تهدف لإبراز الإرث الحضاري والعمق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة خلال العهد السعودي الحاضر كما تعرف زوار المهرجان على آلية عمل بئر هداج والتي تعد من أكبر الآبار في الجزيرة العربية وأشهرها, بالإضافة إلى أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم والمحاكاة المباشرة للبيوت القديمة وكيفية العيش فيها .

يذكر أن بئر هداج يعد أقدم بئر عرفه التاريخ بعد بئر زمزم، وأحد أبرز معالم منطقة تبوك، ويقع وسط تيماء القديمة، ويعود تاريخ حفره إلى القرن السادس قبل الميلاد ويطلق عليه (بشيخ الجوية) ويبلغ محيط فوهته 65 مترا ويتراوح عمقه من 11 إلى 12 مترا، والبئر مطوي بالحجارة المصقولة، ويستوعب ما يقارب مئة رأس من الإبل للسقي في وقت واحد أثناء فصل الصيف، وتنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية يبلغ عددها 31 قناة.

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16:33ت م

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