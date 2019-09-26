اليوم الوطني / مثقفو وإعلاميو ورؤساء الأندية الرياضية بالأحساء يهنئؤن القيادة باليوم الوطني 89 للمملكة



الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مثقفي واعلامي محافظة الأحساء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الباحث في التراث وعضو مؤسس للجمعية السعودية للحفاظ على التراث المهندس عبدالله الشايب " نشعر بأهمية المناسبة كونها تعزز الانتماء الوطني لدولة تأسست على مبدأ العدل والمساواة منذ قامت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه - قبل تسعة وثمانين عامآ رمزآ للخلود".

وقال الشاعر راشد القناص : تطل علينا مناسبة اليوم الوطني لتوحيد هذه البلاد الطاهرة، التي تحمل معها عبق الماضي الجميل، وإطلالات المستقبل الواعد، في ظل حنكة قيادتنا الرشيدة.

وأوضح عضو هيئة الصحفيين السعوديين عبداللطيف الوحيمد أن الاحتفال السنوي باليوم الوطني للمملكة احتفال يجدد مشاعر الولاء والانتماء للوطن ومليكه ويُذكِّر المواطن بالإنجازات الكبرى التي أنجزها صُنَّاع هذا الكيان الكبير بدءاً بالمؤسس وانتهاءً بنجله البار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله .

وتحدث رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالاحساء المهندس عبد الله ابراهيم المقهوي عن عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ـ قائلاً : " توالت فيه الانجازات المدروسة بعناية و تروي , ومن أهم تلك الانجازات إطلاق رؤية ٢٠٣٠ والتي أصبحت بمثابة المحرك للاستراتيجيات والأنظمة ومؤشرات الأداء بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع -حفظه الله ـ.

وأشار رئيس مجلس ادارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق إلى ما تشهده المملكة اليوم من ازدهار وتقدم في شتى المجالات، لهو شاهد على رؤية أسسها الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله ، وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهما الله .

فيما بين رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي أن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام تأتي تحت شعار "همّة نحو القمة" وهو الشعار الذي نستشعره في الوسط الرياضي من خلال الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين لدفع عجلة

وأفاد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق أن ما تشهده المملكة اليوم من ازدهار وتقدم في شتى المجالات، لهو شاهد على رؤية أسسها الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله ، وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله .

// انتهى //

16:33ت م

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الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مثقفي واعلامي محافظة الأحساء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع حفظهما الله ، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية وقال الباحث في التراث وعضو مؤسس للجمعية السعودية للحفاظ على التراث المهندس عبدالله الشايب " نشعر بأهمية المناسبة كونها تعزز الانتماء الوطني لدولة تأسست على مبدأ العدل والمساواة منذ قامت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه - قبل تسعة وثمانين عامآ رمزآ للخلود".وقال الشاعر راشد القناص : تطل علينا مناسبة اليوم الوطني لتوحيد هذه البلاد الطاهرة، التي تحمل معها عبق الماضي الجميل، وإطلالات المستقبل الواعد، في ظل حنكة قيادتنا الرشيدة.وأوضح عضو هيئة الصحفيين السعوديين عبداللطيف الوحيمد أن الاحتفال السنوي باليوم الوطني للمملكة احتفال يجدد مشاعر الولاء والانتماء للوطن ومليكه ويُذكِّر المواطن بالإنجازات الكبرى التي أنجزها صُنَّاع هذا الكيان الكبير بدءاً بالمؤسس وانتهاءً بنجله البار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله .وتحدث رئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالاحساء المهندس عبد الله ابراهيم المقهوي عن عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ـ قائلاً : " توالت فيه الانجازات المدروسة بعناية و تروي , ومن أهم تلك الانجازات إطلاق رؤية ٢٠٣٠ والتي أصبحت بمثابة المحرك للاستراتيجيات والأنظمة ومؤشرات الأداء بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع -حفظه الله ـ.وأشار رئيس مجلس ادارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق إلى ما تشهده المملكة اليوم من ازدهار وتقدم في شتى المجالات، لهو شاهد على رؤية أسسها الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله ، وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين حفظهما الله .فيما بين رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي أن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام تأتي تحت شعار "همّة نحو القمة" وهو الشعار الذي نستشعره في الوسط الرياضي من خلال الدعم اللامحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين لدفع عجلة الرياضة لتحقيق المزيد من الانجازات يما يتوافق مع الرؤية الطموحة "رؤية ٢٠٣٠" .وأفاد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق أن ما تشهده المملكة اليوم من ازدهار وتقدم في شتى المجالات، لهو شاهد على رؤية أسسها الملك المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسار عليها أبناؤه الملوك رحمهم الله ، وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله .// انتهى //16:33ت م0200

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مثقفو وإعلاميو ورؤساء الأندية الرياضية بالأحساء يهنئؤن القيادة باليوم الوطني 89 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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