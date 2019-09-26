اليوم الوطني / أهالي مركز بئر بن هرماس بمنطقة تبوك يحتفلون باليوم الوطني الـ 89



تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفل أهالي مركز بئر بن هرماس بمنطقة تبوك أمس، باليوم الوطني الـ 89 , بحضور رئيس المركز المكلف محمد حمود الشمري ورئيس البلدية المهندس ناصر سليمان البلوي، وعدداً من المسؤولين, وجمعاً غفيراً من أهالي المركز، وذلك في الملعب الرياضي.

وبدأ الحفل الذي نظمته بلدية المركز بمسيرة للخيالة والمركبات الحكومية التي اكتست بأعلام الوطن , بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على الحفل الخطابي وعروض مرئية وقصائد وطنية، بالإضافة إلى مسرح للطفل وتقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.

واختتمت فقرات الحفل بالعرضة

وأكد رئيس البلدية البلوي، أن البلدية حرصت في هذه المناسبة على إظهار المركز بحلة جميلة بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة, داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .

// انتهى //

16:25ت م

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تبوك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفل أهالي مركز بئر بن هرماس بمنطقة تبوك أمس، باليوم الوطني الـ 89 , بحضور رئيس المركز المكلف محمد حمود الشمري ورئيس البلدية المهندس ناصر سليمان البلوي، وعدداً من المسؤولين, وجمعاً غفيراً من أهالي المركز، وذلك في الملعب الرياضي.وبدأ الحفل الذي نظمته بلدية المركز بمسيرة للخيالة والمركبات الحكومية التي اكتست بأعلام الوطن , بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على الحفل الخطابي وعروض مرئية وقصائد وطنية، بالإضافة إلى مسرح للطفل وتقديم الهدايا والعديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.واختتمت فقرات الحفل بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور وسط فرحة وسرور بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.وأكد رئيس البلدية البلوي، أن البلدية حرصت في هذه المناسبة على إظهار المركز بحلة جميلة بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة, داعياً الله العلي القدير أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان .// انتهى //16:25ت م0195

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