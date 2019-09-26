السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يشيد بتطور الخدمات الصحية بالمنطقة بعد إجراء عملية قلب نوعية ومعقدة لاستئصال جلطة بالشريان الأورطي



حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

‏أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن شكره للفريق الطبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل الذي نجح بإجراء عملية قلب نوعية ومعقدة لاستئصال جلطة بالشريان الأورطي عن طريق تبريد المريض إلى درجة حرارة 18 مئوية وتوقيف كامل للدورة الدموية لمدة 30 دقيقة واستقرار حالة المريض ولله الحمد .

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بالنقلات النوعية لصحة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحرص ومتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووكلاء الوزارة ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري ، وقال سموه : أشكر الفريق الطبي الذي أجاد ومنحناً مزيداً من الثقة بتواصل الأداء التصاعدي في الخدمات الصحية وإجراء مثل هذه العمليات الجراحية النوعية التي كانت سابقاً لاتجرى بالمنطقة ويتكبد المريض وذووه عناء السفر للمناطق الأخرى .

وقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التهنئة للمريض سعود بن عبدالله الزقدي ولوالدته وزوجته وأبنائه وأقاربه ، سائلاً الله له الشفاء وأن تشهد المنطقة المزيد من التطور بإذن الله .

// انتهى//

16:24ت م

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