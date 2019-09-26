

مكة المكرمة 27 محرم 1441هـ الموافق 26 سبتمبر 2019م واس

استقبل معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص في مكتبه اليوم ، جمعية الأطفال المعاقين وعدداً من منسوبي ومنسوبات الجمعية وذلك ضمن احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ ٨٩ .

وشارك معاليه مع أطفال الجمعية في تلوين لوحة رسم بمناسبة اليوم الوطني ، تتضمن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده -حفظهما الله- , كما قام معاليه وبعض منسوبي الأمانة بالتوقيع على اللوحة وتوزيع الهدايا التذكارية لأطفال الجمعية .

//انتهى//

16:24ت م

0193





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / أمين العاصمة المقدسة يستقبل منسوبي جمعية الأطفال المعاقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.