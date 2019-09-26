اليوم الوطني / محافظ المهد يستقبل مدير التعليم وعدداً من الطلاب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



المدينة المنورة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

استقبل محافظ المهد مبارك بن عطالله المورقي في مكتبه اليوم , مدير إدارة التعليم ونخبة من الطلاب وعددا من القيادات التربوية ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وقال محافظ المهد مبارك بن عطالله المورقي : إنه منذ فجر التاريخ وهذه البلاد الطاهرة شع ضياؤها وأشرق بهاؤها واجتمعت حولها النفوس ، تتبادل الإخاء وتنعم بالصفاء ، في روابط إنسانية ، ومشاعر أخلاقية.

// انتهى //

16:18ت م

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